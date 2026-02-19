Борьба со снегом выходит на новый уровень: как быстро убрать с машины (фото)

Полезный лайфхак позволяет уберечь машину от царапин

Нынешняя зима отличилась сильными снегопадами, в результате которых автомобилисты вынуждены часами соскребать снег с машин щетками. Украинец поделился "космическим" лайфхаком в сети.

При его помощи можно убрать снег намного быстрее, и что немаловажно, на авто не останется царапин.

На видео женщина сдувает снег с машины, вооружившись строительным феном. На кадрах видно, что работа продвигается быстро.

Автор публикации добавил, что сухой снег отлетает сразу, а мокрый надо пару раз проходить. В то же время такая технология не подходит для льда.

Уборка снега с машины при помощи устроительного фена

Уборка снега с машины при помощи устроительного фена

Александр пояснил, что в собственном доме справляться со снегом немного проще – не надо идти далеко, можно "выйти с дуйкой на перекур и сбить еще свежий снег пока он не схватился".

В комментариях отметили, что этот ролик с "космолетами" открыл какой-то новый уровень. Также интернет-пользователи пишут, что можно использовать не такие большие агрегаты. Работают и маленькие, просто таким точно все сдуешь.

Напомним, многие люди зимой сталкиваются с проблемой мокрой обуви после прогулок по снегу. В соцсетях набирает популярность достаточно простой, но эффективный бытовой лайфхак, чтобы ноги не промокали.