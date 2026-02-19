Гороскоп на 20 февраля: Овнам "плюс" в финансах, а Стрельцам перспективы на работе

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака полагаться не на магию, а на личные ощущения

Некоторые знаки Зодиака встретят свою любовь в 2026 году. А пока "Телеграф" публикует ваш гороскоп на завтра, 20 февраля, чтобы вы знали, чего ждать от этой пятницы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам придется быстро реагировать на смену планов. Не нервничайте – вы умеете работать в режиме "срочно". В финансах возможен мелкий, но приятный плюс. В отношениях лучше не доказывать свою правоту, а услышать другую сторону. Вечер стоит посвятить физической активности – лишняя энергия сама себя не потратит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день проверит вас на терпение. Кто-то из коллег или близких может затягивать решение, но давить не стоит. Обратите внимание на документы и цифры – мелкая ошибка способна затянуть процесс. В денежных вопросах не рискуйте. Вечер благоприятен для спокойных бесед без драм.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День активных контактов и неожиданных новостей. Вам могут предложить что-нибудь интересное, но не спешите соглашаться без деталей. Информацию лучше проверять даже если она звучит убедительно. В отношениях не играйте в намеки – скажите прямо. Вечером возможно чувство усталости от людей, дайте себе паузу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра важно не закрываться в своих переживаниях. Рабочие вопросы потребуют четкой позиции, а не молчаливого согласия. Финансовые решения лучше принимать после консультации. В родственных темах возможен серьезный диалог. Вечер подходит для планирования в ближайший месяц.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день есть шанс проявить лидерские качества, но без лишнего давления. В работе возможна новая задача, которая откроет перспективу. Не игнорируйте сигналы тела – переутомление накапливается. В личной жизни следует сделать первый шаг, если что-то повисло.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вам понадобится системность. То, что казалось пустяком, может повлиять на общий результат. В финансах возможен неожиданный расходный пункт. В отношениях не стоит критиковать – лучше предложить решение. Вечер благоприятен для наведения порядка как в делах, так и в мыслях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

20 февраля заставит вас выбирать между комфортом и развитием. Решение будет непростым, но интуиция подскажет верный вариант. В работе не откладывайте важные письма или звонки. Финансовая тема стабильна, без резких изменений. Вечером возможно неожиданное сообщение от человека из прошлого.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эта пятница потребует воздержания. Провокации возможны, но отвечать резко не следует. В профессиональной сфере есть шанс закрепить свой авторитет. Денежные вопросы лучше не обсуждать публично. Вечер принесет ясность в ситуации, которая вас давно беспокоила.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У вас появится желание резко изменить планы. Не все импульсы следует реализовывать сразу. В работе возможна новая перспектива или знакомство, которое станет полезным. В финансах следует воздержаться от спонтанных покупок. В отношениях честность будет лучше дипломатии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра вам придется принимать ответственность, даже если не все готовы поддержать. Рабочие вопросы будут двигаться медленно, но результат будет стабильным. В финансах лучше планировать, чем тратить. Вечер следует посвятить отдыху без гаджетов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра возможны нестандартные ситуации, но именно в них вы чувствуете себя уверенно. Казавшаяся странной идея может получить поддержку. В отношениях не провоцируйте конфликты ради эмоций. Денежная тема без резких колебаний. Вечер подходит для творческих занятий или учебы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День может принести внутренние сомнения. Не позволяйте чужим словам снижать вашу уверенность. В работе следует сосредоточиться на одной задаче, а не распыляться. В финансах избегайте ссуд. Вечером полезен будет тихий разговор с человеком, которому вы доверяете.