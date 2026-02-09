Как за 2 минуты погладить одежду без электричества: украинка показала трюк с кастрюлей (видео)

"Дедовский" лайфхак, который спасет каждого и каждую

Постоянное отсутствие электроэнергии – не повод отказываться от опрятного вида. Многие находят простые решения для бытовых вызовов. На этот раз сеть покорил способ глажки без утюга, которым поделилась украинка.

Пользовательница Instagram Виктория Растобина рассказала, как привести одежду в порядок, имея под рукой только металлическую кастрюлю и немного горячей воды. Процесс максимально прост и не нуждается в специфических навыках.

Как это работает: пошаговая инструкция

Вскипятите воду на газовой плите или туристической горелке. Налейте кипяток в чистую металлическую кастрюлю (важно, чтобы дно было идеально чистым). Используйте горячее дно кастрюли вместо подошвы утюга, медленно проводя им по ткани.

Совет для идеального результата

На видео автор тестирует метод на джинсах. Чтобы не повредить деликатные волокна и добиться лучшего эффекта, она вывернула вещи наизнанку. Нагретый металл быстро справляется со складками, возвращая одежде ухоженный вид.

Регулярные отключения электроэнергии заставляют украинцев проявлять изобретательность. Ранее украинка раскрыла способ сделать фонарик из картофеля.