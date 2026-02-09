Укр

Зимний тюнинг для обуви: как сделать шипы на подошве своими руками

Мария Назарова
Гололед Новость обновлена 09 февраля 2026, 17:24
Гололед. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Установка металлических шипов значительно уменьшает риск падений

Нынешняя зима испытывает украинцев на прочность морозами и гололедицей, которая провоцирует массовые падения. Есть ряд способов сделать обувь менее скользкой.

"Телеграф" решил рассказать об одном из них. Чтобы подошва стала более устойчивой на льду, ее можно зашиповать.

Обычно в подошву закручивают кровельный саморез или устанавливают заклёпку. Кроме того можно использовать вело или автомобильный шип из старой покрышки с шиповкой.

Шип, саморез, заклепка для того, чтобы зашиповать подошву
Чем можно зашиповать подошву, чтобы не скользила
Велосипедная шина с шиповкой
Велосипедная шина с шиповкой

Чтобы извлечь шип из покрышки, нужно разрезать одну из шашек, и поддеть его основание отвёрткой. В подошве сапога из ЭВА пены необходимо сделать разметку, под будущие шипы, а затем просверлить отверстия шуруповёртом.

Как достать шип из покрышки
Для извлечения шипа из покрышки нужно разрезать одну из шашек
Как достать шип из покрышки
Можно поддеть шип отверткой
Подошва из ЭВА пены, шуруповерт
Отверстия в подошве делаются шуруповертом

Стоит отметить, что сверло нужно брать по ширине шипа, а отверстие просверливать на соответствующую его длине глубину.

Для лучшей фиксации лучше залить в каждую дырочку капельку клея "Момент". С ним шип будет лучше заходить, как по смазке. Для вкручивания шипа потребуется любая трубочка, например, радиоантенна или пробойник для кожи нужного диаметра.

Подошва из ЭВА пены, клей Момент
Нужно залить в каждую дырочку капельку клея "Момент"
Пробойник для кожи
Для установки шипа понадобится трубочка

Это делается круговыми движениями и занимает около 20 минут – по минуте на каждый шип.

Установка шипов на ЭВА подошву
Установка шипов на скользкую подошву

Если способ показался вам слишком сложным, есть другие лайфхаки, которые украинцы используют, чтобы не падать в гололёд. Можно применить лейкопластырь, наждачную бумагу, клей с песком и даже картошку.

