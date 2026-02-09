Зимний тюнинг для обуви: как сделать шипы на подошве своими руками

Установка металлических шипов значительно уменьшает риск падений

Нынешняя зима испытывает украинцев на прочность морозами и гололедицей, которая провоцирует массовые падения. Есть ряд способов сделать обувь менее скользкой.

"Телеграф" решил рассказать об одном из них. Чтобы подошва стала более устойчивой на льду, ее можно зашиповать.

Обычно в подошву закручивают кровельный саморез или устанавливают заклёпку. Кроме того можно использовать вело или автомобильный шип из старой покрышки с шиповкой.

Чем можно зашиповать подошву, чтобы не скользила

Велосипедная шина с шиповкой

Чтобы извлечь шип из покрышки, нужно разрезать одну из шашек, и поддеть его основание отвёрткой. В подошве сапога из ЭВА пены необходимо сделать разметку, под будущие шипы, а затем просверлить отверстия шуруповёртом.

Для извлечения шипа из покрышки нужно разрезать одну из шашек

Можно поддеть шип отверткой

Отверстия в подошве делаются шуруповертом

Стоит отметить, что сверло нужно брать по ширине шипа, а отверстие просверливать на соответствующую его длине глубину.

Для лучшей фиксации лучше залить в каждую дырочку капельку клея "Момент". С ним шип будет лучше заходить, как по смазке. Для вкручивания шипа потребуется любая трубочка, например, радиоантенна или пробойник для кожи нужного диаметра.

Нужно залить в каждую дырочку капельку клея "Момент"

Для установки шипа понадобится трубочка

Это делается круговыми движениями и занимает около 20 минут – по минуте на каждый шип.

Установка шипов на скользкую подошву

Если способ показался вам слишком сложным, есть другие лайфхаки, которые украинцы используют, чтобы не падать в гололёд. Можно применить лейкопластырь, наждачную бумагу, клей с песком и даже картошку.