Зимний тюнинг для обуви: как сделать шипы на подошве своими руками
Установка металлических шипов значительно уменьшает риск падений
Нынешняя зима испытывает украинцев на прочность морозами и гололедицей, которая провоцирует массовые падения. Есть ряд способов сделать обувь менее скользкой.
"Телеграф" решил рассказать об одном из них. Чтобы подошва стала более устойчивой на льду, ее можно зашиповать.
Обычно в подошву закручивают кровельный саморез или устанавливают заклёпку. Кроме того можно использовать вело или автомобильный шип из старой покрышки с шиповкой.
Чтобы извлечь шип из покрышки, нужно разрезать одну из шашек, и поддеть его основание отвёрткой. В подошве сапога из ЭВА пены необходимо сделать разметку, под будущие шипы, а затем просверлить отверстия шуруповёртом.
Стоит отметить, что сверло нужно брать по ширине шипа, а отверстие просверливать на соответствующую его длине глубину.
Для лучшей фиксации лучше залить в каждую дырочку капельку клея "Момент". С ним шип будет лучше заходить, как по смазке. Для вкручивания шипа потребуется любая трубочка, например, радиоантенна или пробойник для кожи нужного диаметра.
Это делается круговыми движениями и занимает около 20 минут – по минуте на каждый шип.
Если способ показался вам слишком сложным, есть другие лайфхаки, которые украинцы используют, чтобы не падать в гололёд. Можно применить лейкопластырь, наждачную бумагу, клей с песком и даже картошку.