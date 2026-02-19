Возвращение "легенды" нулевых: в украинских супермаркетах нашли лакомство из детства
Покупка вернула украинку прямиком в детство
В супермаркетах Украины заметили популярный в начале нулевых продукт. Пользователи не скрывали радости, увидев возвращение "легенды".
"Телеграф" рассказывает о том, где купить батончик "Мажор". Так, одна из пользователей сети показала фото своей покупки, которая вернула её прямиком в детство.
"Благодаря "Аврора" совершился экскурс в детство. Тот самый "Мажор", которым мы лакомились на переменах", — пишет она.
В комментариях под её постом пользователи также позитивно высказались о "находке" и рассказали о своих вкусовых предпочтениях.
Найти такое лакомство , как оказалось, можно не только в "Авроре", но и ряде других супермаркетов:
- "Сильпо";
- "Розетка".
Цена:
17-20 гривен в зависимости от формата упаковки.
