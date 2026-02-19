Боротьба зі снігом виходить на новий рівень: як швидко прибрати з машини (фото)

Корисний лайфхак дозволяє вберегти машину від подряпин

Цьогорічна зима відзначилася сильними снігопадами, внаслідок яких автомобілісти змушені годинами зіскрібати сніг з машин щітками. Українець поділився "космічним" лайфхаком у мережі.

За його допомогою можна прибрати сніг набагато швидше, і що важливо, на авто не залишиться подряпин.

На відео жінка здуває сніг із машини, озброївшись будівельним феном. На кадрах видно, що робота просувається швидко.

Автор публікації додав, що сухий сніг відлітає одразу, а мокрий треба кілька разів проходити. Водночас така технологія не підходить для льоду.

Прибирання снігу з машини за допомогою фену

Олександр пояснив, що у власному будинку справлятися зі снігом трохи простіше – не треба йти далеко, можна "вийти з дуйкою на перекур та збити ще свіжий сніг, поки він не схопився".

У коментарях зазначили, що цей ролик із "космольотами" відкрив якийсь новий рівень. Також інтернет-користувачі пишуть, що можна використовувати не такі великі агрегати. Працюють і маленькі, просто таким точно все здуєш.

