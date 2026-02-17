Выгоднее почти на 400 грн: какой популярный кофе лучше брать в "АТБ"

Цены очень разные

Цены на одинаковые товары в украинских супермаркетах могут отличаться настолько, что покупатели фактически переплачивают сотни гривен, даже не подозревая об этом. Одним из таких продуктов является популярный кофе.

По данным "GoToShop", самая низкая цена на кофе от Carte Noire зафиксирована именно в сети "АТБ". Подробнее об этом написал "Телеграф".

Самое выгодное предложение продукта зафиксировано в сети "АТБ", где его продают за 249,90 гривны с учетом акционной скидки в 50%. Именно благодаря скидке цена в этом магазине существенно ниже, чем у конкурентов.

В то же время в маркетплейсе "Maudau" этот товар стоит 321 гривны, а в сети "Фора" — 329 гривен. Еще дороже кофе предлагают в супермаркетах "Novus", где его цена составляет около 359 гривен.

Высокие цены зафиксированы в других популярных торговых сетях. В частности, в магазинах "Ekomarket" кофе продают примерно за 515,60 гривны. В сети "Сильпо" цена колеблется от 519 до 569 гривен, в зависимости от магазина и акционных предложений. В торговых центрах "Metro" стоимость составляет от 519,48 до 621 гривны.

Соответственно, разница между наименьшим и наибольшим ценником составляет 371,1 гривны.

Сколько стоит кофе в других магазинах? Фото: GoToShop

