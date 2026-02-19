Повернення "легенди" нульових: в українських супермаркетах знайшли ласощі з дитинства

Покупка повернула українку прямо в дитинство

У супермаркетах України помітили найпопулярніший на початку нульових продукт. Користувачі не приховували радості, побачивши повернення "легенди".

"Телеграф" розповідає про те, де купити батончик "Мажор". Так, одна з користувачів мережі показала фото своєї покупки, яка повернула її прямо в дитинство.

"Завдяки "Аврора" відбувся екскурс у дитинство. Той самий "Мажор", яким ми ласували на перервах", — пише вона.

У коментарях під її постом користувачі також позитивно висловилися про "знахідку" та розповіли про свої смакові уподобання.

Батончик Мажор в Аврора

Знайти такі ласощі, як виявилося, можна не тільки в "Аврорі", а й ряді інших супермаркетів:

"Сільпо";

"Розетка".

Ціна:

17-20 гривень залежно від формату пакування.

