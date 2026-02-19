Чому не варто купувати ікру в жерстяних банках: експерт назвав ризики

Ікра зазвичай реалізується у двох видах

Купівля червоної гри в жерстяних банках – це лотерея. За наявності вибору таку упаковку даного делікатесу слід обходити стороною, якщо ви не впевнені як бренд.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний. Детальніше читайте у матеріалі "Ікра до млинців на Масницю: скільки коштує делікатес і як не переплатити (інфографіка)".

Він пояснив, що червона ікра потрапляє до України у замороженому вигляді. Продукт реалізується у двох видах: замороженим (у фасуванні по 0,5 або 1 кг) або засоленим у банках. Заморожена ікра вважається найбільш натуральною, оскільки містить лише 3% солі та повністю виключає консерванти.

Вона буде найсмачніша. Її достатньо просто розморозити. З морозилки переклали в холодильник, вона розморозилась і можна її споживати Дмитро Загуменний.

Консервована ікра — простіша у транспортуванні та зберіганні, але містить більше солі. Скляна банка має одну перевагу: крізь неї видно саму ікру — розмір зерен, їх однорідність, кількість рідини. Бляшана банку цього не дає зовсім.

Ціни на ікру

"Це схоже на те, як брати кота в мішку. Ми точно знаємо, що це буде кіт, але ми не знаємо, яка у нього буде шерсть", — іронізував Загуменний.

Навіть в одного виробника різниця в ціні може бути вдвічі: однорідні зерна однакового розміру і кольору — дорожче, дрібна чи нерівна з рідиною — дешевше.

Раніше "Телеграф" писав, яку популярну каву краще брати в "АТБ".