Никаких натяжных потолков: чем можно заменить устаревший тренд

Ремонт в квартире можно сделать современнее

Популярность стандартных натяжных потолков постепенно угасает. Если раньше их ценили за скорость монтажа и идеальное ровность, то современный дизайн требует от пятой стены большей глубины, характера и функциональности.

Дизайнеры выделяют четыре главных тренда, пришедших на смену пластиковой пленке. Об этом пишет "Радио Трек".

Архитектурный гипсокартон с подсветкой

Вместо тяжелых многоярусных конструкций прошлого сегодня выбирают "невесомые" решения. Благодаря скрытым светодиодным лентам создается эффект парящего в воздухе потолка. Это позволяет не только скрыть проводку, но и зонировать помещение без использования стен.

Потолок архитектурный гипсокартон с подсветкой

Натуральная древесина и рельсы

Дерево придает интерьеру уют и премиальность. В тренде – использование шпонированных панелей из дуба или ореха, а также рельсовых (ламельных) систем. Кроме эстетики такое покрытие улучшает звукоизоляцию комнаты.

Текстурные покрытия: микроцемент и штукатурка

Для любителей стилей лофт или минимализм идеальным вариантом является микроцемент. Он создает вид монолитного бетона, но не утяжеляет перекрытие. Декоративное штукатурка позволяет добавить поверхности объема и тактильности, чего невозможно добиться с помощью обычной пленки.

Акустические системы

В современных квартирах-студиях часто возникает проблема эха. Акустические потолки (перфорированные панели или текстильные модули) эффективно поглощают шум, делая простор более комфортным для жизни и работы.

Стоит ли полностью отказываться от натяжных потолков

Эксперты отмечают, что натяжные конструкции все еще уместны в условиях ограниченного бюджета или во влажных зонах, где есть риск затопления. Однако для создания уникального и "дорогого" интерьера лучше отдать предпочтение природным фактурам и сложным световым сценариям.

