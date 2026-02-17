Ніяких натяжних стель: чим можна замінити застарілий тренд

Ремонт у квартирі можна зробити сучасніше

Популярність стандартних натяжних стель поступово згасає. Якщо раніше їх цінували за швидкість монтажу та ідеальну рівність, то сучасний дизайн вимагає від "п’ятої стіни" більшої глибини, характеру та функціональності.

Дизайнери виділяють чотири головні тренди, що прийшли на зміну пластиковій плівці. Про це пише "Радіо Трек".

Архітектурний гіпсокартон з підсвіткою

Замість важких багатоярусних конструкцій минулого сьогодні обирають "невагомі" рішення. Завдяки прихованим світлодіодним стрічкам створюється ефект стелі, що ширяє у повітрі. Це дозволяє не лише приховати проводку, а й зонувати приміщення без використання стін.

Стеля архітектурний гіпсокартон з підсвіткою

Натуральна деревина та рейки

Дерево додає інтер’єру затишку та преміальності. У тренді — використання шпонованих панелей з дуба чи горіха, а також рейкових (ламельних) систем. Окрім естетики, таке покриття покращує звукоізоляцію кімнати.

Текстурні покриття: мікроцемент та тинькування

Для любителів стилів лофт або мінімалізм ідеальним варіантом є мікроцемент. Він створює вигляд монолітного бетону, але не обтяжує перекриття. Декоративне тинькування дозволяє додати поверхні об’єму та тактильності, чого неможливо досягти за допомогою звичайної плівки.

Акустичні системи

У сучасних квартирах-студіях часто виникає проблема відлуння. Акустичні стелі (перфоровані панелі або текстильні модулі) ефективно поглинають шум, роблячи простір комфортнішим для життя та роботи.

Чи варто повністю відмовлятися від натяжних стель

Експерти зазначають, що натяжні конструкції все ще доречні в умовах обмеженого бюджету або у вологих зонах, де є ризик затоплення. Проте для створення унікального та "дорогого" інтер’єру краще надати перевагу природним фактурам та складним світловим сценаріям.

Раніше "Телеграф" писав, що треба викинути з дому негайно.