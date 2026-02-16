Яйца просят чистоты: зачем их мыть перед тем, как поставить варить

Чтобы завтрак был вкусным и безопасным, яйца перед варкой нужно помыть

Яйца — популярный продукт, который часто употребляют именно на завтрак. Также их добавляют в салаты или же едят в вареном виде — тоже чаще всего на завтрак. Однако перед тем, как поставить варить, яйца их обязательно нужно помыть.

"Телеграф" рассказывает, почему так важно мыть яйца перед варкой и почему не стоит это делать перед отправкой в холодильник на хранение.

Зачем мыть яйца?

Первая и самая важная причина — это гигиена. Бактерии сальмонеллы могут находиться на поверхности скорлупы (в частицах помета или грязи). Когда вы будете разбивать яйцо для жарки или класть в кастрюлю для варки, они могут попасть на руки, кухонные поверхности или внутрь самого яйца.

Вода, в которой вы варите яйца, должна быть чистой, как и яйца, которые вы в нее кладете. Ведь может быть так, что скорлупа треснет и немытые яйца уже будут варить в грязной воде. К тому же, чистые яйца гарантируют, что накипь и осадок в кастрюле будут минимальными.

Почему нельзя мыть заранее?

Мыть яйца нужно непосредственно перед употреблением (в любом виде). А вот на хранение их лучше отправлять немытыми. На скорлупе есть тонкая защитная оболочка — кутикула, она блокирует поры. Скорлупа на самом деле пористая, а эта кутикула не дает бактериям и воздуху проникать внутрь.

Когда вы помоете яйца и положите их на хранение, бактерии с ваших рук или из холодильника могут легко попасть внутрь яйца, и оно будет портиться гораздо быстрее.

