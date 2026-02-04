Американский лидер хочет добавить в "коллекцию" якобы завершенных войн войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп, пытаясь завершить войну в Украине, заставив Киев отказаться от территорий, рискует тем, что война снова вспыхнет с новой силой. Глава РФ Владимир Путин требует от Украины отдать весь Донбасс именно для того, чтобы было удобно начать новую фазу войны.

Что нужно знать:

Трамп стремится войти в историю как "великий миротворец" и "завершитель войн"

Он хочет прекратить войну России против Украины на условиях Путина, что чревато новым конфликтом

Однако Трамп не думает об этом, потому что хочет добавить еще одну "завершенную" войну в свою "коллекцию"

Нет ничего опаснее мирного процесса, завершающего одну войну, рискуя положить начало другой, пишет британская газета The Telegraph. Трамп, говорится в статье, похоже, не осознает эту реальность, отправляя своего посланника Стива Уиткоффа посредником в достижении любого соглашения между Россией и Украиной на следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби.

Ожидается, что основной темой переговоров станет вопрос территорий. В частности, той части Донецкой области, которую контролирует Украина. За четыре года полномасштабной войны российская армия не смогла захватить всю область, и теперь глава РФ Владимир Путин пытается "получить за столом переговоров то, чего ему не удалось достичь на поле боя".

Хотя Украина, говорится в статье, в рамках будущего соглашения согласна с тем, что РФ сохранит контроль над оккупированными ею территориями, Путину этого мало. Он настаивает на том, чтобы получить больше.

И требование Путина не просто несправедливо, а глубоко бесчеловечно. На этой территории проживает около 200 000 жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, убьет мужчин, изнасилует женщин и украдет детей, — говорится в статье

Но это еще не все, на самом деле передача России подконтрольной Украине части Донбасса создаст условия для новой войны. На этих территориях расположены одни из самых мощных оборонных сооружений Украины, в частности города-крепости Краматорск и Славянск, которые защищают остальную страну и путь в Киев.

Если все эти тщательно построенные опорные пункты просто передадут России, это откроет путь Путину к началу очередного вторжения, направленного на завоевание всей Украины, что всегда было его настоящей целью. И, настаивая на том, что президент Владимир Зеленский должен сдать свою линию крепостей, Путин укрепляет позиции России для любой столь будущей войны, — пишет The Telegraph.

Отмечается, что эту уловку Путина понять нетрудно. Однако Трамп стремится "прекратить войну" в Украине любой ценой, поэтому готов потакать российскому руководителю.

Трамп должен потребовать от Путина отказаться от условия, чтобы Украина отдала ему весь Донбасс. У Президента США есть рычаги давления на Москву — в частности, передача Украине ракет "Томагавк" или новые санкции.

Однако американский лидер оказывает давление не на Путина, а на президента Украины Владимира Зеленского. Трампу следовало бы объединить усилия с Европой и оказывать совместное давление на главу Кремля, чтобы тот устранил препятствие на пути к миру, отказавшись от своих территориальных требований.

Неумелая дипломатия Трампа может либо увековечить сегодняшнюю войну, либо достичь ложного мира, посеющего зерна следующей, — резюмирует издание.

Какие 8 войн якобы закончил Трамп

Трамп мечтает остаться в истории как великий миротворец. Он постоянно повторяет, что якобы завершил восемь войн. "Телеграф" проанализировал, какие именно конфликты Трамп "записывает" себе в актив и совпадают ли его заявления с реальной ситуацией на карте мира.

Трамп якобы "помирил" Газу и Израиль, Индию и Пакистан. Также в голове американского лидера он разобрался с ИГИЛом в Сирии и Ираке, уладил конфликты в Йемене, Сомали, Ливии. Однако наиболее спорной "победой" в списке конфликтов, завершение которых приписывает себе глава Белого дома, является Афганистан.

Войны, которые пытался завершить Трамп

Трамп считает, что якобы помирил Таиланд и Камбоджу

Американский лидер считает, что уладил конфликт между ними, ведь с помощью Малайзии добился прекращения огня и даже курировал подписание мирного соглашения в октябре 2025 года. Обе стороны согласились вывести свое тяжелое вооружение из спорного региона и создать временную группу наблюдателей для мониторинга ситуации.

Однако уже в декабре боевые действия между Камбоджей и Таиландом в районе спорной границы снова вспыхнули. Таиландские военные заявили, что трое их солдат были убиты. Камбоджа сказала, что в результате тайских атак погибли семь мирных жителей.

Как сообщал "Телеграф", Трамп заявил, что глава России Владимир Путин якобы сдержал слово и не нарушил "энергетическое перемирие". По его словам, пауза продолжалась "с воскресенья по воскресенье".