Магический обман или реальная опасность? Нужно ли бояться пятницы 13-го

Почему пятница 13-е не страшнее обычного понедельника

Пятница 13-е — одна из самых известных "страшных" дат в современной культуре. Для многих людей в мире эта комбинация дня недели и числа месяца ассоциируется с неудачей и чем-то неприятным. Но есть ли это реальная основа, и что об этом думает Православная Церковь Украины? Давайте разберемся.

Что следует знать

Феномен "несчастной" даты возник из-за сочетания сакрального числа 12 с днем скорби по христианской традиции

Существует фобия, часто заставляющая людей отменять важные планы в этот день

Православная Церковь Украины официально называет этот страх обычным предрассудком и призывает верующих не искать магии в календаре

Откуда взялись страхи по пятнице 13-го

Страх перед пятницей 13-м – это комбинация двух исторически негативных представлений. Именно соединение этих двух элементов постепенно создало широкую легенду о том, что именно эта дата приносит неудачи:

Число 13 традиционно считают "несчастным". Во многих культурах ему придают плохое значение, потому что оно идет после "полноценного" числа 12 (12 месяцев года, 12 апостолов, 12 знаков зодиака и т.п.) — и потому считается чем-то "избыточным" и несбалансированным.

Пятница в христианской традиции связана с воспоминанием распятия Иисуса Христа (считается, что это произошло именно в пятницу), а в старину этот день также был связан с скорбью и покаянием.

Психологи назвали страх пятницы 13-го параскаведетриафобией — это иррациональный страх именно этой даты. Некоторые медицинские исследования даже указывают, что в этот день люди бывают осторожнее или отказываются от привычных действий — важных покупок, принятия решений.

Черные кошки. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Что о пятнице 13 говорит Православная церковь Украины

В ПЦУ четко подчеркивают, что страх перед пятницей 13-м — это обычный предрассудок, а не богословская истина. В сообщениях церкви отмечается, что подобные мифы чаще всего возникают из-за слабости веры и неуверенности в своих силах, и не имеют никакого значения для духовной жизни.

Календарь. Фото: facebook

Православие обращает внимание на то, что в жизни верующих важны не календарные "мистические" даты, а ежедневная нравственная жизнь, молитва, любовь к ближнему и послушание Богу. Суеверия и страхи не имеют ни одного места в христианской жизни, и именно поэтому церковь не призывает бояться или избегать пятницы 13-го.

