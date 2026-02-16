Це приносить бідність і сварки: що треба викинути з дому негайно

Треба розібратися у питанні та зробити генеральне прибирання, тоді не захочеться накопичувати мотлох

Українські родини часто зберігають у своїх оселях купи непотрібних речей: від старих віників та порожніх банок до пар взуття, які вже роками ніхто не взуває, бо викинути їх просто "шкода". Однак народні прикмети попереджають: такий хлам може стати джерелом постійних невдач, сімейних сварок і навіть витягувати енергію з господарів.

Чому не можна зберігати старе взуття

"Телеграф" розповідає, чому старе взуття вважається особливим "носієм" людської енергетики. Воно має здатність накопичувати в собі як позитив, так і весь негатив, зібраний власником протягом часу.

Яку небезпеку воно несе

Згідно з народними повір’ями, зберігання зношених речей вдома провокує:

Застій у справах та життєву стагнацію;

Погіршення атмосфери та стосунків у сім'ї;

Притягування негативної енергії;

Виникнення перешкод на шляху до нових перспектив і можливостей.

Старе взуття. Фото - ШІ

Що робити зі зношеними речами

Якщо ви нарешті вирішили попрощатися зі старими парами, не варто просто нести їх на смітник — так можна випадково "віддати" свій успіх та фінансовий добробут іншим. Існує два безпечні варіанти: або зробити взуття повністю непридатним для подальшого носіння, або спалити його.

Викиньте мотлох із життя

Відома авторка бестселера "Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди" Марі Кондо наголошує, що вдома мають залишатися лише ті предмети, які дарують радість. Вона впевнена, що очищення простору допомагає впорядкувати не лише кімнати, а й власну долю.

Прибирання

Кондо рекомендує провести одне масштабне й правильне прибирання, яке назавжди позбавить вас звички накопичувати хлам. Метод простий: потрібно переглянути кожну річ у квартирі, потримати її в руках і чесно відповісти собі:

Чи справді вона мені потрібна? Яку роль вона відіграє в моєму житті? Як часто я її використовую? Чи зможу я прожити без неї?

Як запевняє експертка, після такого радикального очищення оселі у людини зникає будь-яке бажання знову захаращувати свій простір зайвими речами.

