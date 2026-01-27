Будет ощущаться как -30°C: какие области Украины больше всего пострадают от морозов из России

Арктический воздух снова поступит с территории РФ

С пятницы, 30 января, в Украине снова начнется похолодание. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов, а ощущаться кое-где эта стужа будет еще сильнее, как 30 градусов мороза.

По прогнозам портала Ventusky, по ночам 1 и 2 февраля в Украине будет очень морозно. Холоднее всего — на Полтавщине, до -23, по ощущениям эта температура будет как -30.

Как будет ощущаться мороз на Полтавщине

Какая температура будет в Полтавской области

В других областях мороз также ощущается как экстремальный. В Ровенской, Житомирской, Хмельницкой — как 24 градуса мороза (реальная температура от 16 до 19 градусов ниже нуля).

В других областях мороз, по расчетам портала, будет ощущаться на уровне 18-22 градусов с отметкой "минус". Следует отметить, что прогнозы Ventusky не всегда точны, но они дают представление о синоптической ситуации.

Что такое "ощущается как" в прогнозе погоды

Обычно "по ощущениям" температура отличается от "физической" на 5-7 градусов. Это субъективный показатель, отражающий комфортность погоды для человека (как тепло или холодно на коже).

Этот показатель измеряется не термометром, а рассчитывается по специальным методикам с учетом температуры воздуха, скорости ветра и влажности. Зимой "ощущается как" обычно ниже фактической температуры из-за ветра, а летом — выше из-за влажности.

Волна арктического холода придет с территории России

Синоптик первой категории Волынского областного центра по гидрометеорологии Леся Пасечник рассказала "Телеграфу", что с 30 января ветер сменит направление на северо-восточное, что будет способствовать перемещению холодного арктического воздуха с территории России. До того дня продержится потепление.

Как сообщал "Телеграф", в Харькове ожидается кратковременное потепление, после которого в город снова вернутся морозы. Температурные качели будут сопровождаться осадками.