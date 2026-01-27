Відчуватиметься як -30°C: які області України найбільше постраждають від морозів із Росії

Арктичне повітря знову надійде з території РФ

З п'ятниці, 30 січня, в Україні знову почнеться похолодання. Місцями стовпчики термометрів опустяться нижче -20 градусів, а відчуватися подекуди ця холоднеча буде ще сильніше, як 30 градусів морозу.

За прогнозами порталу Ventusky, ночами 1 та 2 лютого в Україні буде дуже морозно. Найхолодніше — на Полтавщині, до -23, за відчуттями ця температура буде як -30.

Як відчуватиметься мороз на Полтавщині

Яка температура буде в Полтавській області

В інших областях мороз також відчуватиметься як екстремальний. На Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині — як 24 градуси морозу (реальна температура від 16 до 19 градусів нижче нуля).

В інших областях мороз, за розрахунками порталу, відчуватиметься на рівні 18-22 градусів із позначкою "мінус". Варто зазначити, що прогнози Ventusky не завжди точні, але вони дають уявлення про синоптичну ситуацію.

Що таке "відчувається як" у прогнозі погоди

Зазвичай "за відчуттями" температура відрізняється від "фізичної" на 5-7 градусів. Це — суб’єктивний показник, що відображає комфортність погоди для людини (як тепло або холодно на шкірі).

Цей показник вимірюється не термометром, а розраховується за спеціальними методиками з урахуванням температури повітря, швидкості вітру та вологості. Взимку "відчувається як" зазвичай нижче фактичної температури через вітер, а влітку — вище через вологість.

Хвиля арктичного холоду прийде з території Росії

Синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник розповіла "Телеграфу", що з 30-го січня вітер змінить напрям на північно-східний, що сприятиме переміщенню холодного арктичного повітря з території Росії. До цього дня протримається потепління.

Як повідомляв "Телеграф", у Харкові очікується короткочасне потепління, після якого до міста знову повернуться морози. Температурні гойдалки супроводжуватимуть опади.