От -22 до +6: синоптики назвали дату, когда во Львове термометры наконец-то покажут "плюс"

Морозы держатся, но изменения близко

Вторая половина января принесла во Львов настоящую зиму с морозами и снегом. Ночью термометры показывают минус 16-20, днем температура едва поднимается до 5 градусов мороза.

Снег не тает, на дорогах гололедица, а отопление работает на максимум. О том, когда наконец-то потеплеет во Львове, рассказали синоптики.

В понедельник, 19 января, погоду во Львове и области определяет антициклон над Украиной. Ожидается переменная облачность без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, скорость 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, местами до 20-22 ниже нуля.

В самом Львове ночью ожидается 14-16 градусов мороза. Днем термометры покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля.

Когда придет потепление

По данным meteo.ua, к субботе, 24 января, потепление не предполагается. Температура ночью будет держаться от 14 до 22 градусов мороза.

Дневная температура будет колебаться от 1 до 10 градусов ниже нуля. Самой холодной бедет ночь на 23 января с морозом до 22 градусов.

Первое кратковременное потепление придет в воскресенье, 25 января. Он продержится до 27 января включительно.

Погода во Львове по данным meteo.ua

В эти дни температура составит 4-8 градусов мороза. После этого снова вернутся морозы на несколько дней. А уже с 3 февраля градусники впервые покажут плюсовые температуры.

Прогнозируется от плюс 3 до плюс 6 градусов. Это станет первым настоящим потеплением после продолжительной зимы.

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточны, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как долго во Львове еще продержится снег и когда он начнет таять. Мы рассказывали, чего ждать львовянам от погоды.