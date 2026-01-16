Мороз ударит еще сильнее? Какие приметы предвещают метели, бураны и стужу

Какая погода будет завтра, помогут узнать старинные народные приметы. Домашние животные или небесные явления могут быть верными признаками грядущих морозов.

Противоречивые сообщения синоптиков заставляют людей все чаще вспоминать старинные народные приметы о погоде. Ведь о грядущих морозах могут предупредить и домашние животные, и погодные явления, и птицы на улице.

Приметы наступающего мороза:

Собака и кошка сворачиваются клубком, прячут нос в шерсти . Обостренное чутье, свойственное домашним любимцам, позволяет заранее понимать, какая погода будет завтра.

Птицы ведут себя по разному: воробьи прячутся в хворосте или ищут другую защиту; синицы издают жалобный писк, а вороны и галки предпочитают находиться на верхушках деревьев.

По-особенному яркие, просто ослепительные звезды на небе — к сильной стуже.

Дым стоит столбом, строго вертикально — это тоже к резкому и большому похолоданию.

, строго вертикально — это тоже к резкому и большому похолоданию. Если вокруг Луны увидите некий ореол, наподобие кольца — это к сильной метели, бурану и похолоданию.

Стоит добавить, что много снега по старым приметам всегда предвещало богатый урожай в этом году . В общем, все к лучшему.

А если кот вьет гнездо на дереве — это к чему?)

