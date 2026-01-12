Еще нужно подождать: когда во Львов вернется "плюсовая" погода

Слой снежного покрова будет долго держаться выше 10 см

Почти всю вторую декаду января на западе Украины и Львове будут держаться сильные морозы. Однако уже с 23 января ожидается потепление.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, до плюсовой температуры ночью показатели термометра не вернутся, но "минусы" станут меньше. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда во Львове станет теплее

В пятницу, 23 января, ночью столбик термометра будет показывать до -3 градусов, а днем — до -1 градуса. Осадков на это день синоптики не прогнозируют, но высота снежного слоя будет составлять 12 см.

Погода во Львове 23 января. Фото: скриншот с Ventusky

В субботу, 24 января, ночью температура во Львове опустится до -3 градусов, а днем — до -1 градуса. А вот высота снежного покрова за ночь вырастет до 19 см. При этом "плюсовую" погоду на этот период синоптики не прогнозируют.

Погода во Львове 24 января. Фото: скриншот с Ventusky

Воскресенье, 25 января, обещает порадовать львовян достаточно теплой погодой. Ведь днем столбик термометра покажет до 0 градусов, а ночью – до -1 градуса. Однако в течение суток Львов будет накрывать сильный снегопад.

Погода во Львове 25 января. Фото: скриншот с Ventusky

Заметим, что по данным портала weather.com, потепление во Львове не будет столь существенным. Здесь синоптики прогнозируют от -9 до -2 градусов всего 23-24 января, а на 25 уже обещают от -11 до -4 градусов.

Погода во Львове 23-25 января. Фото: скриншот с weather.com

