Волна потепления накроет Украину. Синоптики назвали даты, когда спадут морозы

Повезет не всем областям

Украину почти весь январь накрывают сильные морозы до -20 градусов, которые затрудняют ситуацию с отключениями света и отоплением. Однако вскоре некоторые области ожидает потепления.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, уже 22 и 26 января некоторые области ожидает 0 градусов, а иногда даже "плюсовая" температура. Заметим, что данные постоянно обновляются, поэтому прогноз погоды может измениться.

Когда в Украине потеплеет

В четверг, 22 января, уже с ночи начнет меняться температура воздуха. Днем в горных регионах, центре и юге страны ожидается до -1 градуса, иногда будет 0 градусов. В Одесской области прогнозируют +2 градуса. На остальных территориях столбик термометра будет колебаться от -8 до -11 градусов. Правда, уже 23 января Украину снова накроют морозы.

Погода в Украине 22 января. Данные: Ventusky

По данным Укргидрометцентра, 22 января во всех областях ожидается сильный мороз ночью, который продержится даже днем. Однако на юге будет несколько теплее до -1 градуса. Осадков синоптики не прогнозируют только сильную облачность.

Погода в Украине 22 января. Данные: Укргидрометцентр

В понедельник, 26 января, потепление накроет большинство областей Украины. Температура будет достигать 0 градусов, а на западе -1 градуса. Зимние морозы сохранятся на востоке, где днем столбик термометра покажет до -8 градусов. Однако, учитывая, что прогностические данные регулярно обновляются, этот прогноз может измениться.

Погода в Украине 26 января. Данные: Ventusky

