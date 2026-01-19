Від -22 до +6: синоптики назвали дату, коли у Львові термометри нарешті покажуть "плюс"

Морози тримаються, але зміни близько

Друга половина січня принесла у Львів справжню зиму з морозами та снігом. Вночі термометри показують мінус 16-20, вдень температура ледве піднімається до п'яти градусів морозу.

Сніг не тане, дороги покриті ожеледицею, а опалення працює на максимум. Про те, коли нарешті потеплішає у Львові, розповіли синоптики.

У понеділок, 19 січня, погоду у Львові визначає антициклон над Україною. Очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер південно-східний, швидкість 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів морозу, місцями до 20-22 нижче нуля.

У самому Львові вночі очікується 14-16 градусів морозу. Вдень термометри покажуть від 1 до 3 градусів нижче нуля.

Коли прийде потепління

За даними meteo.ua, до суботі, 24 січня, потепління не передбачається. Температура вночі триматиметься у межах від 14 до 22 градусів морозу.

Денна температура коливатиметься від 1 до 10 градусів нижче нуля. Найхолоднішою стане ніч на 23 січня з морозом до 22 градусів.

Перше короткочасне потепління прийде в неділю, 25 січня. Воно протримається до 27 січня включно.

Погода у Львові за даними meteo.ua

У ці дні температура становитиме 4-8 градусів морозу. Після цього знову повернуться морози на кілька днів. А вже з 3 лютого градусники вперше покажуть плюсові температури.

Прогнозується від плюс 3 до плюс 6 градусів. Це стане першим справжнім потеплінням після тривалої зими.

Слід також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними, адже вони використовують глобальні бази даних та численні моделі. Точніший прогноз погоди можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як довго у Львові ще протримається сніг і коли він почне танути. Ми розповідали, чого чекати львів’янам від погоди.