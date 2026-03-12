Еда, тепло и забота: фудтрак Третьего армейского корпуса стал символом зимы в Киеве

Инициатива показала взаимодействие военных, волонтёров и горожан в непростое время

Патронатная служба "Янголи" 3-го армейского корпуса этой зимой запустила специальный фудтрак в Киеве, что дало возможность горожанам заряжать гаджеты, согреваться горячим чаем, угощаться вкусностями и теплым бульоном.

Что нужно знать:

Патронатная также служба занимается заботой о раненых, помощью семьям погибших и социальной адаптацией ветеранов.

Фудтраки "Янголів" стали настоящим символом этой сложной для украинцев зимы

Инициатива показывает заботу военных о гражданских и укрепляет доверие к армии.

В этом материале "Телегаф" показывает кадры работы траков и делится комментариями командира Патронатной службы "Янголи" Елены Толкачевой "Гайки" об этой инициативе и о создателем патронатной службы Андрее Билецком.

Она согласилась с мнением, что траки стали настоящим символом этой зимы.

Я вижу, сколько людей подходит. Это действительно серьезная и точная помощь киевлянам, которые в сложное время, когда началась война, донатили нам. И благодаря их донатам наша военная структура выросла уже до корпуса. Поэтому то, что мы сейчас помогаем гражданским, это нам святой долг отметила "Гайка".

Так, по ее словам, устроено в подразделении Андрея Белецкого, "потому что это о порядочности и надежности".

Справка: Андрей Билецкий — основатель и первый командир полка "Азов" (2014 г.), а с 2022 года — командир 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) ВСУ. В марте 2025 года было объявлено о расширении бригады до 3-го армейского корпуса под его командованием.

"Это порядочный человек, с высоким интеллектом, с военной подготовкой. И он реально знает, что и как нужно делать", — коротко рассказала Толкачева о Билецком.

Андрей Билецкий. Фото: Википедия

Патронатная служба "Янголи" стала для военных одной из самых мощных, потому что Андрей Билецкий дал возможность системно ее развивать.

"К нему может подойти любой рядовой боец, если его увидит, и задать вопрос, пообщаться", — отметила собеседница, называя Билецкого "человечным командиром".

Она также вспомнила, как мама Билецкого рассказала о трогательной фразе, которую он сказал еще в 10-12 лет: "Если бы можно было, я бы умер за Украину дважды".

Также "Гайка" рассказала немного интересных фактов о самой себе. Например, она пошла именно в медицинскую службу, поскольку как для женщины ей было трудно держать автомат, еще проходя базовую военную подготовку вместе с мужчинами в 2014 году.

Я поняла, что буду просто только мешать. Когда начались у нас первые погибшие, я была в штабе и мне позвонил "Крук" и сказал, что у нас есть погибшие и нужно сообщить семьям, поскольку парни не могут. И я поняла, что это мой путь. Так я и начала заниматься опекой семей погибших. И так постепенно начали подтягиваться девочки-волонтеры. Они занимались именно ранеными. Я поняла, что медицина наша не тянет так, как должна тянуть, боевую травму. Особенно — реабилитацию поделилась командир.

Толкачева рассказывает, как начала искать лучших специалистов в Украине, которые могли бы помочь в сложных ситуациях. Далее она налаживала контакты с различными больницами и институтами, чтобы они могли оказывать помощь военным в случае необходимости. Отдельную благодарность она выразила больнице Мечникова в Днепре, поскольку ее реанимация буквально доставала людей с того света.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, третий армейский корпус имеет одни из наименьших потерь на фронте среди Вооруженных сил Украины (ВСУ).