Стал похож на бездомного? Новый лук Тимоти Шаламе высмеяли в сети (фото)
Амбассадора Chanel затролили за вид "простого парня из района"
Новые фото голливудской звезды Тимоти Шаламе, вновь номинированного на "Оскар", неожиданно стали поводом для шуток в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что актер, обычно ассоциирующийся с элегантным стилем, на новых фото выглядит гораздо проще — и сеть не удержалась от иронии.
В Threads одна из пользователей опубликовала свежие фотографии актера и подписала их эмоционально: "Верните бывшего Шаламе!!!! Что это за бомж Дядя Валера?!"
Некоторые пользователи начали сравнивать голливудского актера с украинским блогером Данилом Поваром, с иронией указывая, что Шаламе в новом образе "амбассадор Шанель".
Причина такого троллинга – измененный стиль актера. На новых фото он позирует с небрежной прической и в максимально простой одежде в "потертом" стиле, что необычно, ведь фаны привыкли видеть его в смокингах на красных дорожках.
Ирония в том, что Шаламе давно считают одним из самых стильных актеров Голливуда. Он регулярно появляется на красных дорожках в смелых образах и является послом французского бренда Chanel.
