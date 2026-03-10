Стал похож на бездомного? Новый лук Тимоти Шаламе высмеяли в сети (фото)

Амбассадора Chanel затролили за вид "простого парня из района"

Новые фото голливудской звезды Тимоти Шаламе, вновь номинированного на "Оскар", неожиданно стали поводом для шуток в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что актер, обычно ассоциирующийся с элегантным стилем, на новых фото выглядит гораздо проще — и сеть не удержалась от иронии.

В Threads одна из пользователей опубликовала свежие фотографии актера и подписала их эмоционально: "Верните бывшего Шаламе!!!! Что это за бомж Дядя Валера?!"

Тимоти Шаламе. Фото: threads

Некоторые пользователи начали сравнивать голливудского актера с украинским блогером Данилом Поваром, с иронией указывая, что Шаламе в новом образе "амбассадор Шанель".

Даня Повар. Фото: threads

Причина такого троллинга – измененный стиль актера. На новых фото он позирует с небрежной прической и в максимально простой одежде в "потертом" стиле, что необычно, ведь фаны привыкли видеть его в смокингах на красных дорожках.

Тимоти Шаламе. Фото: instagram.com/tchalamet

Ирония в том, что Шаламе давно считают одним из самых стильных актеров Голливуда. Он регулярно появляется на красных дорожках в смелых образах и является послом французского бренда Chanel.

Тимоти Шаламе на красной дорожке кинопремии "Бафта". Фото: Getty Images

