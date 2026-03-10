Укр

Стал похож на бездомного? Новый лук Тимоти Шаламе высмеяли в сети (фото)

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тимоти Шаламе Новость обновлена 10 марта 2026, 16:20
Тимоти Шаламе. Фото Getty Images, коллаж Телеграфа

Амбассадора Chanel затролили за вид "простого парня из района"

Новые фото голливудской звезды Тимоти Шаламе, вновь номинированного на "Оскар", неожиданно стали поводом для шуток в соцсетях. Пользователи обратили внимание, что актер, обычно ассоциирующийся с элегантным стилем, на новых фото выглядит гораздо проще — и сеть не удержалась от иронии.

В Threads одна из пользователей опубликовала свежие фотографии актера и подписала их эмоционально: "Верните бывшего Шаламе!!!! Что это за бомж Дядя Валера?!"

Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе. Фото: threads

Некоторые пользователи начали сравнивать голливудского актера с украинским блогером Данилом Поваром, с иронией указывая, что Шаламе в новом образе "амбассадор Шанель".

Даня Повар
Даня Повар. Фото: threads

Причина такого троллинга – измененный стиль актера. На новых фото он позирует с небрежной прической и в максимально простой одежде в "потертом" стиле, что необычно, ведь фаны привыкли видеть его в смокингах на красных дорожках.

Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе. Фото: instagram.com/tchalamet

Ирония в том, что Шаламе давно считают одним из самых стильных актеров Голливуда. Он регулярно появляется на красных дорожках в смелых образах и является послом французского бренда Chanel.

Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе на красной дорожке кинопремии "Бафта". Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые фото Джима Керри наделали шум в сети. Появились предположения, что актер умер и его заменил двойник.

Теги:
#Голливуд #Threads