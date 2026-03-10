Став схожим на безхатька? Новий лук Тімоті Шаламе висмяли в мережі (фото)

Амбасадора Chanel затролили за вигляд "простого хлопця з району"

Нові фото голлівудської зірки Тімоті Шаламе, який знову номінований на "Оскар", несподівано стали приводом для жартів у соцмережах. Користувачі звернули увагу, що актор, який зазвичай асоціюється з елегантним стилем, на нових фото виглядає значно простіше — і мережа не втрималася від іронії.

У Threads одна з користувачок опублікувала свіжі світлини актора та підписала їх емоційно: "Поверніть колишнього Шаламе!!!! Що це за бомж Дядя Валера?!"

Тімоті Шаламе. Фото: threads

Деякі користувачі почали порівнювати голлівудського актора з українським блогером Данилом Поваром, з іронією вказуючи, що Шаламе у новому образі "амбасадор Шанель".

Даня Повар. Фото: threads

Причина такого тролінгу — змінений стиль актора. На нових фото він позує з недбалою зачіскою та у максимально простому одязі у "потертому" стилі, що незвично, адже фани звикли бачити його у смокінгах на червоних доріжках.

Тімоті Шаламе. Фото: instagram.com/tchalamet

Іронія в тому, що Шаламе давно вважають одним із найстильніших акторів Голлівуду. Він регулярно з’являється на червоних доріжках у сміливих образах і є амбасадором французького бренду Chanel.

Тімоті Шаламе на червоній доріжці кінопремії "Бафта". Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові фото Джима Керрі наробили шуму в мережі. З'явилися припущення про те, що актор помер і його замінив двійник.