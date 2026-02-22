Похудел на 10 кг ради роли и женился на "враге": что известно об актере из "Мелкого птенца" Текучеве

Недавно у актера родился первенец

Павел Текучев — украинский актер театра и кино, известный по ролям в телевизионных драмах и детективных сериалах украинского производства, снявшийся в новом сериале на телеканале СТБ "Мелкий птенец". У него профессиональное актерское образование и многолетний опыт съемок в многосерийных проектах.

Что следует знать

Популярный актер Павел Текучев сыграл в новом сериале "Мелкий птенец", а также в феврале состоялась премьера фильма "Вечник"

Для последней роли он похудел на 10 килограммов

Уже шесть лет артист счастлив в браке с коллегой по театру, хотя их отношения начинались со взаимной антипатии

Текучев окончил театральный университет в 2017 году, а после этого устроился в Национальный академический театр имени Леси Украинки, где играл в спектаклях. В частности, "Остров сокровищ", "Паромник", "Для домашнего очага" и другие.

Павел Текучев. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

В начале карьеры Текучев участвовал в телевизионных проектах разного формата – от мелодрам до криминальных историй. Впоследствии его стали приглашать в более рейтинговые ленты. В частности, Павел в 2013 году снялся в сериале "Нюхач". В 2017-м — в проекте "Искушение" вместе с Ксенией Мишиной, Милой Сивацкой и Ольгой Сумской.

Кадр из сериала "Нюхач". Фото: kino-teatr

Однако любовь телезрителей Павел Текучев снискал после участия в таких мегапопулярных сериалах как "Коп из прошлого". В 2024 году он снялся в сериале "Лекарство от прошлого" который был успешным. Также актер появился в полнометражном фильме "Когда ты выйдешь замуж?", сериале "Обратное направление", а также участвовал в благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами", где танцевал с Анной Карелиной.

Актеры сериала "Обратное направление". Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Из последних ролей Павла — в фильме "Вечник", вышедшем в прокат в феврале 2026 года и в сериале "Мелкий птенец", премьера которого состоялась 21 февраля. Для первой из вышеуказанных ролей, Текучев похудел на 10 кг.

Личная жизнь Павла Текучева

Известно, что Павел женат на своей коллеге Ангелине, актрисе театра имени Леси Украинки. В отношениях они уже 6 лет. Однако, когда они познакомились, ненавидели друг друга, о чем он рассказывал в интервью "1+1".

"Сначала мы, честно говоря, даже немного ненавидели друг друга — как часто бывает, когда люди еще недостаточно знакомы. А потом все резко изменилось. Мне нравится, что наша история получилась такой нестандартной. В этом есть какая-то особая магия, и это, мне кажется, самое интересное", — признавался Текучев.

В 2025 году пара впервые стала родителями – у них родился сын, и этот момент Павел называет самым счастливым в жизни. Актер часто делится милыми снимками сына, а также тёплыми фото с женой.

Павел Текучев с женой и сыном. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

