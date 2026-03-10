Похудела и "перетянула" все лицо: любовницу Путина Кабаеву не узнать из-за пластики (фото)

Лицо Кабаевой выглядит сильно "натянутым"

Российская гимнастка Алина Кабаева переборщила с пластикой и утратила былую красоту. На свежих фотографиях 42-летняя любовница Путина выглядит похудевшей, но с "перекроенным" лицом.

В сети появились кадры с чемпионата России по художественной гимнастике, на котором присутствовала Алина Кабаева. Однако, внешне она сильно изменилась.

Как сейчас выглядит любовница Путина Алина Кабаева

Любовница Путина Алина Кабаева не признается, что прибегает к омолаживающим процедурам, однако ее внешность вызывает много вопросов. Лицо бывшей гимнастки выглядит заметно "натянутым", а мимика стала более скованной и неестественной.

Как изменилась Алина Кабаева

Пользователи сети также обратили внимание, что Кабаева заметно похудела и сейчас ее сложно узнать. Вероятно, спортсменка могла увлечься косметологическими процедурами, включая филлеры и инъекции гиалуроновой кислоты.

Алина Кабаева до и после пластики

Из-за таких манипуляций ее лицо стало более гладким, но при этом утратило прежнюю живую выразительность.

Алина Кабаева после пластики

Алина Кабаева

