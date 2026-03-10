Укр

Похудела и "перетянула" все лицо: любовницу Путина Кабаеву не узнать из-за пластики (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Алина Кабаева Новость обновлена 10 марта 2026, 16:42
Алина Кабаева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лицо Кабаевой выглядит сильно "натянутым"

Российская гимнастка Алина Кабаева переборщила с пластикой и утратила былую красоту. На свежих фотографиях 42-летняя любовница Путина выглядит похудевшей, но с "перекроенным" лицом.

В сети появились кадры с чемпионата России по художественной гимнастике, на котором присутствовала Алина Кабаева. Однако, внешне она сильно изменилась.

Как сейчас выглядит любовница Путина Алина Кабаева

Любовница Путина Алина Кабаева не признается, что прибегает к омолаживающим процедурам, однако ее внешность вызывает много вопросов. Лицо бывшей гимнастки выглядит заметно "натянутым", а мимика стала более скованной и неестественной.

Алина Кабаева сейчас, как выглядит
Как изменилась Алина Кабаева

Пользователи сети также обратили внимание, что Кабаева заметно похудела и сейчас ее сложно узнать. Вероятно, спортсменка могла увлечься косметологическими процедурами, включая филлеры и инъекции гиалуроновой кислоты.

Алина Кабаева пластика
Алина Кабаева до и после пластики

Из-за таких манипуляций ее лицо стало более гладким, но при этом утратило прежнюю живую выразительность.

Алина Кабаева сейчас, как выглядит после пластики
Алина Кабаева после пластики
Алина Кабаева, как выглядит сейчас
Алина Кабаева

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она была еще по сути ребенком.

Теги:
#Внешность #Владимир Путин #Любовница #Пластика #Алина Кабаева