Похудела и "перетянула" все лицо: любовницу Путина Кабаеву не узнать из-за пластики (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лицо Кабаевой выглядит сильно "натянутым"
Российская гимнастка Алина Кабаева переборщила с пластикой и утратила былую красоту. На свежих фотографиях 42-летняя любовница Путина выглядит похудевшей, но с "перекроенным" лицом.
В сети появились кадры с чемпионата России по художественной гимнастике, на котором присутствовала Алина Кабаева. Однако, внешне она сильно изменилась.
Как сейчас выглядит любовница Путина Алина Кабаева
Любовница Путина Алина Кабаева не признается, что прибегает к омолаживающим процедурам, однако ее внешность вызывает много вопросов. Лицо бывшей гимнастки выглядит заметно "натянутым", а мимика стала более скованной и неестественной.
Пользователи сети также обратили внимание, что Кабаева заметно похудела и сейчас ее сложно узнать. Вероятно, спортсменка могла увлечься косметологическими процедурами, включая филлеры и инъекции гиалуроновой кислоты.
Из-за таких манипуляций ее лицо стало более гладким, но при этом утратило прежнюю живую выразительность.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она была еще по сути ребенком.