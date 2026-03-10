Лучшая российская теннисистка опозорилась в прямом эфире (видео)

Россиянка закатила истерику прямо на корте

Первая ракетка России Мирра Андреева (№ 8 WTA) вновь психанула во время игры. 18-летняя "нейтральная" спортсменка оскорбила болельщиков после поражения от Катержины Синяковой из Чехии в 3-м круге на Турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Что нужно знать

Андреева не сумела защитить титул

После поражения Мирра устроила истерику

Россиянка регулярно попадала в скандалы во время матчей

Россиянка сломала ракетку, а также послала публику. Об этом сообщает "Телеграф".

После 3-сетовой игры, которая завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 в пользу Синяковой, нервы у Мирры не выдержали. Она повернулась в сторону трибун и прокричала "F*** you all" (Идите на ***). Кроме того, россиянка сломала ракетку, бросив ее об корт. В ответ публика освистала "нейтральную" спортсменку.

Напомним, Андреева регулярно устраивает истерику во время матчей. К примеру, на турнире Большого Шлема в Австралии россиянка выгнала маму с трибун, а на Уимблдоне устроила настоящий погром.