Аврил Лавин отказалась выступать в России, но не из-за политических взглядов: настоящая причина

Стало известно, почему канадская звезда отклонила предложения о концертах

Известная поп-рок-икона 2000-х Аврил Лавин, от которой сходили с ума миллениалы-подростки, получила новую волну популярности. 41-летняя певица снова в трендах, благодаря TikTok и Instagram Reels, ведь на ее хиты из 2000-х снимают тысячи роликов. На фоне такого ажиотажа российские организаторы обратились к Лавин с предложением сделать концерты в РФ. Однако певица отказалась.

И дело не в политических взглядах и том, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, как можно было подумать. Дело в совершенно другом. Как пишут российские телеграм-каналы, причиной отказа от концертов в РФ стали клещи и риск рецидива тяжелой болезни у певицы.

Аврил Лавин на пике своей карьеры, 2004 год. Фото: Getty Images

Такая категоричность артистки имеет под собой серьезную основу. В 2014 году у Аврил Лавин диагностировали болезнь Лайма (боррелиоз), вызванную укусом клеща. Последствия были тяжелыми — певица переживала сильные головные боли и хроническую усталость, паралич лицевого нерва и нарушение сердечного ритма.

Более того, из-за болезни легенде 2000-х даже пришлось поставить карьеру на паузу почти на пять лет — она вернулась в музыку только в 2018-м. Поэтому теперь Аврил избегает любого риска заразиться снова.

При этом стоит отметить, что канадская звезда уже посещала Россию с концертами в 2007 и 2011 годах. Это было еще до того, как РФ напала на Украину.

Так Аврил Лавин выглядит сейчас. Фото: Getty Images

