Тринчер попала в неприятную ситуацию со змеей на съемках клипа (видео)

Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась забавными кадрами со съемок нового клипа. В соцсети Threads она выложила видео, на котором позирует со змеей. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.

В ролике видно, что Анна находится в экзотическом лесу на съемках, она в соблазнительном образе позирует на камеры. По сюжету в будущем клипе задействована змея, которая обвивает тело артистки. Однако в момент съемок рептилия начала испражняться.

Анна Тринчер на съемках нового клипа. Фото: скриншот из видео

Все кто были рядом и сама Тринчер заметили этот конфуз. Реакция певицы на видео говорит о том, что она была не готова к такому повороту событий.

Как на меня 💩 змея, когда мы снимали видео на песню "Палає" написала Анна в подписи к видео

Впрочем все, включая певицу, с юмором восприняли такой конфуз и съемки продолжились. Также Тринчер заинтриговала поклонников, что премьера этого клипа совсем скоро.

