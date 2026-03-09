Тринчер попала в неприятную ситуацию со змеей на съемках клипа (видео)
Артистка поделилась забавными кадрами в соцсети
Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась забавными кадрами со съемок нового клипа. В соцсети Threads она выложила видео, на котором позирует со змеей. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.
В ролике видно, что Анна находится в экзотическом лесу на съемках, она в соблазнительном образе позирует на камеры. По сюжету в будущем клипе задействована змея, которая обвивает тело артистки. Однако в момент съемок рептилия начала испражняться.
Все кто были рядом и сама Тринчер заметили этот конфуз. Реакция певицы на видео говорит о том, что она была не готова к такому повороту событий.
Как на меня 💩 змея, когда мы снимали видео на песню "Палає"
Впрочем все, включая певицу, с юмором восприняли такой конфуз и съемки продолжились. Также Тринчер заинтриговала поклонников, что премьера этого клипа совсем скоро.
