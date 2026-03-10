Почти миллион гривен компенсаций и немалая зарплата: сколько заработал Стефанчук в 2025 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Компенсации за работу составляют немалую часть дохода
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал более двух миллионов гривен. Его доход состоит не только из зарплаты в ВР.
Об этом свидетельствуют данные в его ежегодной декларации, опубликованной на сайте НАПК. Согласно документам, Стефанчук за 2025 год получил 1 133 109 гривен зарплаты.
Также глава ВР получил 55 212 гривен в виде пожизненных выплат за звание академика Национальной академии правовых наук Украины. Кроме того, 726 720 гривен были начислены в виде возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. 174 408 гривен в виде средств на представительские цели.
Итого: доход Руслана Стефанчука за 2025 год, согласно официальной декларации, составил 2 089 449 гривен.
Руслан Стефанчук: краткая биография
- В 2018 году Руслан Стефанчук присоединился к команде тогдашнего кандидата в президенты Зеленского.
- Изначально он занимался подбором специалистов, чья задача заключалась в том, чтобы ввести экс-руководителя "Квартала 95" в основы политики.
- В 2019 году он стал советником президента и его официальным представителем в ВР, а вскоре после этого занял пост первого заместителя председателя парламента.
- С 2021 года Стефанчук возглавляет Верховную Раду Украины, заменив своего предшественника Дмитрия Разумкова.
Более подробно о Руслане Стефанчуке читайте в статье "Телеграфа".
Напомним, ранее мы писали о том, что семья украинских чиновников Лабазюк любит дорогие часы. Однако декларировать всю свою коллекцию, вероятно, не успевает. Общая стоимость коллекции оценивается в около восьми миллионов гривен. Помимо этого семейство в 2022 году смогло приобрести квартиру всего за 100 тысяч гривен.