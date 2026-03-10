Почти миллион гривен компенсаций и немалая зарплата: сколько заработал Стефанчук в 2025 году

Компенсации за работу составляют немалую часть дохода

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал более двух миллионов гривен. Его доход состоит не только из зарплаты в ВР.

Об этом свидетельствуют данные в его ежегодной декларации, опубликованной на сайте НАПК. Согласно документам, Стефанчук за 2025 год получил 1 133 109 гривен зарплаты.

Также глава ВР получил 55 212 гривен в виде пожизненных выплат за звание академика Национальной академии правовых наук Украины. Кроме того, 726 720 гривен были начислены в виде возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. 174 408 гривен в виде средств на представительские цели.

Итого: доход Руслана Стефанчука за 2025 год, согласно официальной декларации, составил 2 089 449 гривен.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук: краткая биография

Руслан Стефанчук

В 2018 году Руслан Стефанчук присоединился к команде тогдашнего кандидата в президенты Зеленского.

Изначально он занимался подбором специалистов, чья задача заключалась в том, чтобы ввести экс-руководителя "Квартала 95" в основы политики.

В 2019 году он стал советником президента и его официальным представителем в ВР, а вскоре после этого занял пост первого заместителя председателя парламента.

С 2021 года Стефанчук возглавляет Верховную Раду Украины, заменив своего предшественника Дмитрия Разумкова.

Более подробно о Руслане Стефанчуке читайте в статье "Телеграфа".

Напомним, ранее мы писали о том, что семья украинских чиновников Лабазюк любит дорогие часы. Однако декларировать всю свою коллекцию, вероятно, не успевает. Общая стоимость коллекции оценивается в около восьми миллионов гривен. Помимо этого семейство в 2022 году смогло приобрести квартиру всего за 100 тысяч гривен.