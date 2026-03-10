Памятник в форме "черного ящика": как выглядит могила ведущего Ворошилова, который в детстве жил в Киеве
Он родился в Крыму, однако прожил жизнь в Москве
Владимир Ворошилов — известный телеведущий и создатель интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?". Он родился в Крыму, однако связал свою жизнь и деятельность с Москвой. В этот день, 10 марта 2001 года, ведущий умер от сердечного приступа.
"Телеграф" рассказывает, как выглядит могила создателя и бессменного ведущего "Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова.
Владимир Ворошилов — что о нем известно?
Владимир Ворошилов родился 18 декабря 1930 года в Симферополе, Крым. Его отец занимал руководящую должность в министерстве легкой промышленности, а мать руководила швейным бюро.
После рождения Владимира в Симферополе его семья перебралась в Киев. Именно там юный Владимир застал начало Второй мировой войны. Из Киева он вместе с матерью был эвакуирован (сначала на Урал), и только в 1943 году семья переехала в Москву.
Там Владимир Ворошилов окончил престижную Московскую среднюю художественную школу для одаренных детей. После этого учился в Ленинграде и снова вернулся в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ (по специальности художник-постановщик) и Высшие режиссерские курсы.
Ворошилов сделал успешную карьеру на советском телевидении. Он вошел в историю как создатель, режиссер и бессменный ведущий интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Впервые она вышла в эфир в 1975 году. Долгое время он оставался "инкогнито" — зрители слышали только его властный голос за кадром, что создавало особую атмосферу таинственности.
Где похоронен и как выглядит могила ведущего?
Владимир Ворошилов умер 10 марта 2001 года в возрасте 70 лет. У него случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.
Похоронили телеведущего в Москве на Ваганьковском кладбище. В 2003 году на его могиле был установлен необычный памятник — куб из черного отполированного гранита, который символизирует знаменитый "черный ящик" из его телеигры.
