Памятник в форме "черного ящика": как выглядит могила ведущего Ворошилова, который в детстве жил в Киеве

Он родился в Крыму, однако прожил жизнь в Москве

Владимир Ворошилов — известный телеведущий и создатель интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?". Он родился в Крыму, однако связал свою жизнь и деятельность с Москвой. В этот день, 10 марта 2001 года, ведущий умер от сердечного приступа.

"Телеграф" рассказывает, как выглядит могила создателя и бессменного ведущего "Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова.

Владимир Ворошилов — что о нем известно?

Владимир Ворошилов родился 18 декабря 1930 года в Симферополе, Крым. Его отец занимал руководящую должность в министерстве легкой промышленности, а мать руководила швейным бюро.

Владимир Ворошилов родился в 1930 году в Симферополе. Фото: АиФ

После рождения Владимира в Симферополе его семья перебралась в Киев. Именно там юный Владимир застал начало Второй мировой войны. Из Киева он вместе с матерью был эвакуирован (сначала на Урал), и только в 1943 году семья переехала в Москву.

Там Владимир Ворошилов окончил престижную Московскую среднюю художественную школу для одаренных детей. После этого учился в Ленинграде и снова вернулся в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ (по специальности художник-постановщик) и Высшие режиссерские курсы.

Владимир Ворошилов построил карьеру на телевидении в Москве. Фото: Biographe.ru

Ворошилов сделал успешную карьеру на советском телевидении. Он вошел в историю как создатель, режиссер и бессменный ведущий интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Впервые она вышла в эфир в 1975 году. Долгое время он оставался "инкогнито" — зрители слышали только его властный голос за кадром, что создавало особую атмосферу таинственности.

Владимир Ворошилов был создателем телеигры "Что? Где? Когда?". Фото: https://pikabu.ru/

Где похоронен и как выглядит могила ведущего?

Владимир Ворошилов умер 10 марта 2001 года в возрасте 70 лет. У него случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.

Похоронили телеведущего в Москве на Ваганьковском кладбище. В 2003 году на его могиле был установлен необычный памятник — куб из черного отполированного гранита, который символизирует знаменитый "черный ящик" из его телеигры.

Так выглядит могила Ворошилова в Москве. Фото: Википедия

Могила Ворошилова в Москве. Фото: Timenote

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего умер украинский актер Брондуков и как выглядит его могила. Его называли "королем эпизода".