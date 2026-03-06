Сколько платят за массовку на ток-шоу и настоящие ли экстрасенсы на ТВ: украинцам дали ответ

Пользователям приоткрыли закулисную сторону телепрограмм

В Украине выходит множество популярных телевизионных проектов, и зрителям всегда любопытно, что происходит по ту сторону камер. Например, пользователей сети заинтересовало, сколько получают люди, участвующие на ток-шоу в качестве массовки.

В Threads украинец, который ранее работал на проектах по типу "Говорит Украина" и "Битва экстрасенсов" дал ответ на несколько вопросов. Мужчина отметил, что на телевидении занимал должность администратора и IT-специалиста.

Сколько получает массовка на ток-шоу и настоящие ли экстрасенсы?

Автор публикации, который знаком с закулисной зоной подобных программ, ответил, что минимальная оплата за участие в массовке стартует от 50 гривен и выше, все зависимости от проекта и дня съемок.

При этом он добавил, что далеко не на всех программах используют актеров. Например, на социальных ток-шоу обходятся без них.

Отдельно пользователь с сарказмом прокомментировал вопрос об экстрасенсах. Он заявил, что на телевидении, конечно же, "настоящие" экстрасенсы, ведь зрители сами могут увидеть по телевизору, насколько они "мощные".

Также украинцев ответил, что сюжеты не всегда приходится выдумывать, обычно они сами находят такие проекты.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын. Он был звездой в Украине, но молчит о войне.