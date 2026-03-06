Скільки платять за масовку на ток-шоу та чи справжні екстрасенси на ТБ: українцям дали відповідь

Користувачам відкрили залаштунковий бік телепрограм

В Україні виходить безліч популярних телевізійних проєктів і глядачам завжди цікаво, що відбувається по той бік камер. Наприклад, користувачів мережі зацікавило, скільки отримують люди, які беруть участь у ток-шоу як масовка.

У Threads українець, який раніше працював на проєктах на кшталт "Говорить Україна" та "Битва екстрасенсів" дав відповідь на кілька питань. Чоловік зазначив, що на телебаченні обіймав посаду адміністратора та IT-фахівця.

Скільки отримує масовка на ток-шоу та чи справжні екстрасенси?

Автор публікації, який знайомий із залаштунковою зоною подібних програм, відповів, що мінімальна оплата за участь у масовці стартує від 50 гривень і вище, всі залежності від проєкту та дня зйомок.

Він додав, що далеко не на всіх програмах використовують акторів. Наприклад, на соціальних ток-шоу обходяться без них.

Окремо користувач із сарказмом прокоментував питання про екстрасенсів. Він заявив, що на телебаченні, звичайно, "справжні" екстрасенси, адже глядачі самі можуть побачити по телевізору, наскільки вони "потужні".

Також українців відповів, що сюжети не завжди доводиться вигадувати, зазвичай, вони самі знаходять такі проєкти.

