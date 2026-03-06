"Было плохо, стало хуже": новый логотип "Караоке на Майдане" высмеяли в сети (фото)

Шоу вернут с благотворительной целью

Телеканала "ТЕТ" возвращает на экраны популярное шоу "Караоке на Майдане", которое стало трамплином в карьере для Виталия Козловского и других звезд. По этому случаю канал решил "освежить" логотип передачи, но в сети не оценили такую идею.

В Threads канал опубликовал фотографию, показав старый и обновленный логотип шоу "Караоке на Майдане". Существенно он не изменился, новая версия просто выглядит более яркой, а буквы стали крупнее и другого шрифта.

Шоу "Караоке на Майдане" изменило логотип — реакция украинцев

Скоро на телеэкраны вернется музыкальное шоу "Караоке на Майдане", которое закрылось в 2019 году. Проект решили возродить с благотворительной целью — собрать помощь для поддержки реабилитационного центра "Титановые".

"Караоке на Майдане" обновило логотип

Украинцам телеканал "ТЕТ" представил обновленный логотип. В новой версии добавилось больше оранжево-розовых цветов, которые выглядят насыщенными, а центральная часть диска стала крупнее. Дизайнеры изменили также шрифт и размер букв, теперь они стали больше.

Однако многим пользователям сети такой вариант пришелся не по вкусу, хотя они отметили, что обновленный логотип лучше читается:

"ДО было лучше";

"Хорошо хоть стрелочкой показали, где обновленный логотип";

"Верните старый";

"Новый дизайн лучше читается, но в старом буквы были с каким-то вайбом";

"Было плохо, стало хуже".

Но некоторым комментаторам понравилась новая версия логотипа:

"Точно стоило обновления, но и свою "народность" сохраняет";

"Теперь глаза не надо прищуривать, чтобы прочитать".

