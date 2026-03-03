Почти 100 грн экономии: в "АТБ" обвалили цены на популярные конфеты

Следует торопиться, пока не закончилась акция

В канун весенних праздников украинские магазины начали марафон больших скидок. В частности, сеть супермаркетов "АТБ" сделала большой подарок для любителей сладкого и существенно снизили стоимость премиального шоколадного набора.

Об этом сообщает "Телеграф". Мы исследовали сайт магазина "АТБ" и расскажем, сколько стоят изысканные конфеты Millennium Elegance Ассорти (молочный шоколад).

Какая цена и сколько продлится акция

Согласно официальным данным, старая цена на набор весом 285 г составила 263,90 грн. Однако в рамках праздничных предложений стоимость упала до 161,90 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить более 100 гривен на одной коробке.

Такое ценовое предложение является отличным вариантом для тех, кто уже сейчас готовит подарки к 8 марта, ведь премиальная упаковка и разнообразие вкусов делает этот набор универсальным презентом.

Обратите внимание, что согласно отметке на ценнике, акция действует до 3 марта. Поэтому тем, кто хочет приобрести деликатес по выгодной цене, следует поторопиться, поскольку количество товара на полках может быть ограничено.

Ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" массово подешевели популярные продукты.