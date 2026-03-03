Переміг у "МастерШеф" і відстояв український борщ: що відомо про Клопотенка, який годуватиме ЗСУ

Ресторатор також зробив реформу шкільного харчування в Україні

Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, ресторатор, громадський діяч та шоумен. Він прославився як переможець проекту "МайстерШеф" та захисник українського борщу. Тепер стало відомо, що він співпрацюватиме з Міноборони у секторі харчування військових.

Що варто знати:

Євген Клопотенко — переможець "МайстерШеф" та ресторатор, який відроджує українську кухню

Він домігся включення українського борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Шеф-кухар реформував шкільне харчування і тепер розпочинає оновлення меню для ЗСУ

"Телеграф" розповідає, що відомо про Євгена Клопотенка і чим він прославився в Україні.

Євген Клопотенко — що про нього відомо?

Євген Клопотенко народився у Києві 23 листопада 1986 року, зараз йому 39 років. Він закінчив факультет міжнародних відносин КУТЕП, а також пройшов навчання у престижній французькій школі Le Cordon Bleu. З юності він був учасником обмінних програм у Великій Британії та Італії, що відкрило йому світ різноманітної їжі.

Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар. Фото: Getty Images

До власного ресторанного бізнесу Клопотенко працював офіціантом, адміністратором і навіть кухарем у McDonald’s у Німеччині та мексиканському ресторані у США. А вже у 2011 році заснував своє виробництво варення та конфітюрів.

Широку популярність в Україні Євген отримав після участі та перемоги у кулінарному проекті "МайстерШеф" у 2015 році. Це стало трампліном для його кар’єри як ресторатора.

Євген Клопотенко той, хто годує іноземних політиків в Україні. Фото: Getty Images

Тепер його ресторани є у кількох містах України, і вони орієнтовані на сучасне прочитання автентичної української кухні. Також Клопотенко відомий як борець за український борщ. Адже саме він доклав величезних зусиль для того, щоб українська страва була внесена до Списоку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що офіційно підтвердило її статус як частини української культури.

Євген Клопотенко має два ресторани у Києві та один у Львові. Фото: Getty Images

Клопотенко і реформа шкільного харчування

Євген є ініціатором та ідеологом реформи шкільного харчування в Україні CultFood. Він особисто розробив збірку рецептів для шкільних їдалень, які є більш здоровими, сучасними та смачними.

Проект Клопотенка допоміг на законодавчому рівні дозволити використання спецій у шкільних їдальнях та зменшити кількість солі та цукру. Цю реформу підтримало Міністерство освіти і науки, МОЗ та перша леді України Олена Зеленська.

Євген Клопотенко був ініціатором реформи шкільного харчування. Фото: Getty Images

Тепер стало відомо, що Євген Клопотенко реформуватиме і харчування військовослужбовців ЗСУ. Він допоможе створити збірку рецептів для тих, хто відповідає за харчування у підрозділах. Проект реалізується за підтримки Міністерства оборони України.

