101 рецепт из каши и тушенки: сотрудничество Клопотенко с военными вызвало волну шуток и мемов

Меню для ВСУ будут обновлять в рамках проекта "Готовимся к бою"

Евгений Клопотенко будет улучшать меню украинских защитников. В рамках проекта "Готовимся к бою" Агентства оборонных закупок Государственного оператора тыла Минобороны создаст сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях.

О реализации совместного проекта с ОО Евгения Клопотенко пишут в Минобороны. Отмечается, что он призван объединить и систематизировать опыт подразделений по организации питания, ведь не все повара имеют достаточно опыта, оборудования или условий.

В сети известие об участии Клопотенко в разработке меню вызвало в основном неодобрительную реакцию. В частности, вспомнили, что он улучшал уже несколько сфер питания, отметив, что "в один вечер приду домой, а Евгений у меня на кухне варит чечевицу с черносливом". Шутят, что вместо дежурств будут гастротуры, а недостатки логистики будут прикрывать авторской концепцией.

Не забыли и о том, что Клопотенко славится своими кулинарными экспериментами, иногда на грани "съедобно-несъедобное". В частности, вспомнили мем "Выпускайте Клопотенко", когда предлагали так бороться с саранчой, приготовление им куриных лапок, жарку бузины и т.д.

"Наконец-то в зсу будут жарить тюльпаны и шкурки от картофеля", "Можно меню рецепты из снега или воды из лужи", — пишут комментаторы, но некоторые все же считают его специалистом своего дела.

Однако большая часть корреспондентов отмечает – проблема не в рецептах, а в поставках. "Чтобы улучшить питание военных, нужно меньше воровать тем, кто причастен к поставкам продуктов на фронт. А главного повара страны пора отправить воевать, хватит пиариться. Детей в детских садах и школах уже накормил???", — пишет Надежда. "Ничего не имею против, просто странно, неужели нужен целый Клопотенко, чтобы картошки с мясом нажарить? Или каши наварить и овощей нарезать?", — отмечает другой автор.

Ранее Евгений Клопотенко столкнулся с критикой своего меню для школ и садов. Родители жаловались, что дети не хотят есть предложенные блюда. В меню ввели больше овощей, бобовых и т.д., уменьшили количество сахара и выпечки. В то же время, в меню много полезных блюд, а вкус зависит часто от мастерства повара и качества продуктов, а не от рецепта.

"Телеграф" отмечал, что меню для "Укрзализныци" вызвало у украинцев более одобрительные отзывы. В частности, предлагаются четыре блюда, которые проводник разогревает перед подачей.