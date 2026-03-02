Украинцы внезапно вспомнили Положинского: узнаете ли звезду на свежем фото

В сети обсуждают новое фото с лидером Тартака

Александр Положинский — известный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен "Тартака". В день своего 50-летия в 2022 году он официально стал солдатом ВСУ. Служил стрелком в 47-м отдельном батальоне. Сейчас он из-за проблем со здоровьем продолжает службу в Киеве — работает на военном радио "Армия ФМ".

В сети вспомнили о Положинском после публикации Threads его фотографии в обувном магазине. Автор поста s.kyrylenko показал снимок с музыкантом и написал:

Миллениалы здесь? Узнали легенду? s.kyrylenko

Александр Положинский. Фото: https://www.threads.com/@s.kyrylenko/post/

Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать фото с александром Положинским и писать цитаты из его песен. Многие отметили, что выросли на его творчестве.

Вот что писали в комментариях:

В детстве мечтала, что выйду замуж либо за Сашу, либо за Валерия Харчишина. Сашка даже чёрнула в щечку, когда мне было 13, однозначный краш детства и пубертата.

"Я не хочу быть героем Украины, не ценит героев моя страна…". Тартак.

Когда не только Скрябин был пророком

Теперь я знаю что сказать… потому что я Катя. Это Александр Положинский.

Как он всегда офигезно одет.

Хотел пошутить, но вспомнил "напишу смс, от земли до небес" и заплакал.

Саня Положинский. Как он? Слышал что в ВСУ собирался?

Он был в Магуре в 22-м году, сейчас как будто на радио "Армия ФМ".

Ну, дай Бог, чтобы было все хорошо.

Комментарии под фото с Положинским

