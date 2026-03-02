Украинцы внезапно вспомнили Положинского: узнаете ли звезду на свежем фото
В сети обсуждают новое фото с лидером Тартака
Александр Положинский — известный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен "Тартака". В день своего 50-летия в 2022 году он официально стал солдатом ВСУ. Служил стрелком в 47-м отдельном батальоне. Сейчас он из-за проблем со здоровьем продолжает службу в Киеве — работает на военном радио "Армия ФМ".
В сети вспомнили о Положинском после публикации Threads его фотографии в обувном магазине. Автор поста s.kyrylenko показал снимок с музыкантом и написал:
Миллениалы здесь? Узнали легенду?
Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать фото с александром Положинским и писать цитаты из его песен. Многие отметили, что выросли на его творчестве.
Вот что писали в комментариях:
- В детстве мечтала, что выйду замуж либо за Сашу, либо за Валерия Харчишина. Сашка даже чёрнула в щечку, когда мне было 13, однозначный краш детства и пубертата.
- "Я не хочу быть героем Украины, не ценит героев моя страна…". Тартак.
- Когда не только Скрябин был пророком
- Теперь я знаю что сказать… потому что я Катя. Это Александр Положинский.
- Как он всегда офигезно одет.
- Хотел пошутить, но вспомнил "напишу смс, от земли до небес" и заплакал.
- Саня Положинский. Как он? Слышал что в ВСУ собирался?
- Он был в Магуре в 22-м году, сейчас как будто на радио "Армия ФМ".
- Ну, дай Бог, чтобы было все хорошо.
