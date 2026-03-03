Скидки до 55%: в "Сильпо" массово подешевели популярные продукты

Эти позиции могут быстро исчезнуть с полок, поэтому стоит не откладывать покупку и посетить магазин в ближайшее время.

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала волна приятных скидок — отдельные товары можно приобрести на 55% дешевле. Акционные предложения охватывают как повседневные продукты, так и популярные бренды, поэтому сейчас самое время выгодно пополнить запасы.

Самые большие скидки действуют на сладости, бакалею, напитки и товары для дома. Список из 12 товаров подготовил "Телеграф".

Вот что стоит положить в корзину:

Снеки Natural Garden норе со вкусом соуса терияки — 19,99 грн вместо 44,49 грн (выгода 24,50 грн, -55%)

— 19,99 грн вместо 44,49 грн (выгода 24,50 грн, -55%) Сырок глазированный "Волошковое поле" с ванилью 26% — 10,99 грн вместо 20,19 грн (выгода 9,20 грн, -46%)

— 10,99 грн вместо 20,19 грн (выгода 9,20 грн, -46%) Сыр Крафтяр Моцарелла для пиццы 100 г — 39,90 грн вместо 66,90 грн (выгода 27,00 грн, -40%)

— 39,90 грн вместо 66,90 грн (выгода 27,00 грн, -40%) Кукуруза сахарная "Нежин" консервированная — 59,99 грн вместо 79,49 грн (выгода 19,50 грн, -25%)

— 59,99 грн вместо 79,49 грн (выгода 19,50 грн, -25%) Туалетная бумага Zewa Exclusive 4-слойная — 274,00 грн вместо 369,00 грн (выгода 95,00 грн, -26%)

— 274,00 грн вместо 369,00 грн (выгода 95,00 грн, -26%) Туалетная бумага Zewa Just One 5-слойная — 244,00 грн вместо 349,00 грн (выгода 105,00 грн, -30%)

— 244,00 грн вместо 349,00 грн (выгода 105,00 грн, -30%) Напиток Bundaberg Ginger Beer безалкогольный – 89,99 грн вместо 149,00 грн (выгода 59,01 грн, -40%)

– 89,99 грн вместо 149,00 грн (выгода 59,01 грн, -40%) Салфетки косметические Zewa Deluxe Design – 59,99 грн вместо 92,49 грн (выгода 32,50 грн, -35%)

– 59,99 грн вместо 92,49 грн (выгода 32,50 грн, -35%) Изделия макаронные Garofalo "Farafalle" 500 г — 89,99 грн вместо 129,00 грн (выгода 39,01 грн, -30%)

— 89,99 грн вместо 129,00 грн (выгода 39,01 грн, -30%) Сахар "Премия" белый кристаллический 1 кг — 37,99 грн вместо 44,19 грн (выгода 6,20 грн, -14%)

– 89,99 0 грн вместо 149,0 грн (выгода 59,01 грн, – 40%) Яблочный сок Galicia, 1 л – 54,99 грн вместо 87,49 грн (выгода 32,5 грн, -37%)

Скидки в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

