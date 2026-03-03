Укр

Скидки до 55%: в "Сильпо" массово подешевели популярные продукты

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скидки в "Сельпо" Новость обновлена 03 марта 2026, 14:22
Скидки в "Сельпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти позиции могут быстро исчезнуть с полок, поэтому стоит не откладывать покупку и посетить магазин в ближайшее время.

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовала волна приятных скидок — отдельные товары можно приобрести на 55% дешевле. Акционные предложения охватывают как повседневные продукты, так и популярные бренды, поэтому сейчас самое время выгодно пополнить запасы.

Самые большие скидки действуют на сладости, бакалею, напитки и товары для дома. Список из 12 товаров подготовил "Телеграф".

Вот что стоит положить в корзину:

  • Снеки Natural Garden норе со вкусом соуса терияки — 19,99 грн вместо 44,49 грн (выгода 24,50 грн, -55%)
  • Сырок глазированный "Волошковое поле" с ванилью 26% — 10,99 грн вместо 20,19 грн (выгода 9,20 грн, -46%)
  • Сыр Крафтяр Моцарелла для пиццы 100 г — 39,90 грн вместо 66,90 грн (выгода 27,00 грн, -40%)
  • Кукуруза сахарная "Нежин" консервированная — 59,99 грн вместо 79,49 грн (выгода 19,50 грн, -25%)
  • Туалетная бумага Zewa Exclusive 4-слойная — 274,00 грн вместо 369,00 грн (выгода 95,00 грн, -26%)
  • Туалетная бумага Zewa Just One 5-слойная — 244,00 грн вместо 349,00 грн (выгода 105,00 грн, -30%)
  • Напиток Bundaberg Ginger Beer безалкогольный – 89,99 грн вместо 149,00 грн (выгода 59,01 грн, -40%)
  • Салфетки косметические Zewa Deluxe Design – 59,99 грн вместо 92,49 грн (выгода 32,50 грн, -35%)
  • Изделия макаронные Garofalo "Farafalle" 500 г — 89,99 грн вместо 129,00 грн (выгода 39,01 грн, -30%)
  • Сахар "Премия" белый кристаллический 1 кг — 37,99 грн вместо 44,19 грн (выгода 6,20 грн, -14%)
  • Напиток Bundaberg Ginger Beer без алкоголя, 0,375 л – 89,99 0 грн вместо 149,0 грн (выгода 59,01 грн, – 40%)
  • Яблочный сок Galicia, 1 л – 54,99 грн вместо 87,49 грн (выгода 32,5 грн, -37%)
Что купить в "Сильпо" со скидками до 55%
Скидки в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Ранее "Телеграф" писал, какие подарки можно приобрести у "АТБ".

Теги:
#Цены #Скидки #Сильпо