Она не всегда была миссис Трамп. Какая фамилия была у Мелании до замужества

Первая леди уже много лет носит фамилию мужа

Мелания Трамп — жена Дональда Трампа и первая леди США, которая уже второй раз получила этот статус после победы мужа на выборах. Она единственный раз была замужем и носит фамилию мужа. Однако до замужества у нее была другая фамилия.

"Телеграф" рассказывает, как звали Меланию до свадьбы с Дональдом Трампом.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Мелания до Трампа

Первая леди США родилась 26 апреля 1970 года в Словении, в городе Ново Место. В то время страна была частью Югославии. С юных лет она начала модельную карьеру и работала с агентствами по всей Европе. А уже в 1996 году она перебралась в Нью-Йорк, где продолжила заниматься моделингом.

В то время Мелания имела фамилию Кнавс. Она происходила из семьи простых рабочих. Ее отец Виктор Кнавс работал шофером (в том числе водителем мэра), а позже стал успешным продавцом автомобилей и запчастей в государственной компании. Мама была сотрудницей на государственной фабрике детской одежды "Jutranjka" в Севнице. Она занималась созданием лекал и моделированием одежды.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Родители Мелании переехали в США вслед за дочерью. В 2018 году они официально стали гражданами США, пройдя процедуру натурализации. Мама Мелании, Амалия Кнавс, ушла из жизни в январе 2024 года.

После замужества в 2005 году из Мелании Кнавс она стала Меланией Трамп. В 2006 году будущая первая леди родила Дональду Трампу сына Бэррона и в том же году официально получила гражданство США.

Мелания Трамп и ее сын Бэррон. Фото: Getty Images

