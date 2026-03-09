Почти вдвое дешевле: в "Сильпо" снизили цену на популярное средство для стирки

"Телеграф" сравнил цены в других магазинах

В супермаркетах "Сильпо" действует выгодное предложение для тех, кто регулярно покупает средства для стирки. Один из популярных брендов сейчас можно приобрести почти вдвое дешевле, чем обычно.

Сколько именно можно сэкономить и на каком товаре, узнал "Телеграф".

Речь идет о Perwoll для темных и черных вещей, 1 литр. В "Сильпо" на это средство действует 46% скидки. Теперь его можно купить за 199 гривен, тогда как обычная цена составляет 369 гривен. Акция продлится до 11 марта включительно, поэтому у покупателей еще есть время воспользоваться выгодным предложением.

Ценник бытовой химии. Фото: Сильпо

Для сравнения, в других магазинах цена на этот же товар выше. Например, на "Rozetka" средство со скидкой стоит 207 гривен, а без нее — 360 гривен. В сети "Фора" ценник достигает 379 гривен без акций. В то же время в "Auchan" его продают за 215 гривен со скидкой, в то время как обычная цена составляет 244,30 гривны.

Таким образом, именно "Сильпо" предлагает одну из самых выгодных цен на Perwoll для темных и черных вещей.

