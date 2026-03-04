Выгодное предложение в "АТБ" на популярный твердый сыр: на каком бренде можно сэкономить почти 40 грн

Скидки будут держаться до 10 марта

В сети "АТБ" действует акция на твердые сыры от Комо. До 10 марта их можно приобрести со скидкой 36%, что позволяет сэкономить несколько десятков гривен на каждой упаковке.

Какие именно позиции участвуют в предложении и какие установлены цены, можно посмотреть в магазине. Подробнее о скидках написал "Телеграф".

Что можно купить в "АТБ" из молочки

В частности, сыр твердый 150 г "Комо Ореховый" 50% с грецким орехом можно приобрести за 65,90 гривны вместо 103,70 гривен. "Комо Сливочный" 50% во флоу-упаковке стоит 57,90 гривны вместо 90,90 гривен. Также за 57,90 гривны продается сыр "Комо Сливочный" 50%, тогда как его обычная цена составляет 90,90 гривен. Аналогичная акционная цена – 57,90 гривны – установлена и на сыр "Комо Чеддер" 50% во флоу-упаковке вместо 90,90 гривен без скидки.

Предложение действует ограниченное время – до 10 марта включительно. Поэтому покупатели имеют возможность приобрести сыр для ежедневного рациона или праздничного стола по значительно более низкой цене.

Что купить у "АТБ" со скидками до 36%. Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "Форе" можно купить необычный предмет до 8 марта по низкой цене.