Продукты за пол цены: что выгодно купить в "Форе"

Общая экономия на этих пяти позициях

Магазин "Фора" предлагает своим покупателям обновленный список товаров по акционным ценам. В этот раз под волну распродажи попали продукты ежедневного потребления, сладости и специи, на которых можно сэкономить почти вдвое по сравнению с обычной стоимостью.

"Телеграф" расскажет о 5 выгодных предложениях, которые сейчас доступны на полках магазина и онлайн-каталоге. Акции действуют в ограниченное время.

Сыр плавленый "Ферма Дружба" 35% (70 г) — цена снизилась почти вдвое. Сейчас он стоит 15,90 грн. вместо обычных 30,50 грн.

— цена снизилась почти вдвое. Сейчас он стоит вместо обычных 30,50 грн. Шарики Start из какао (500 г) – отличный вариант для быстрого завтрака. Акционная стоимость составляет 85,00 грн ., тогда как старая цена была 169,00 грн. (скидка 50%).

– отличный вариант для быстрого завтрака. Акционная стоимость составляет ., тогда как старая цена была 169,00 грн. (скидка 50%). Йогурт Lekker "Яблочный штрудель" десертный 8,5% (180 г) — лакомство доступно по цене 39,90 грн . Раньше этот десерт стоил 74,50 грн.

— лакомство доступно по цене . Раньше этот десерт стоил 74,50 грн. Чеснок "Мрия" сушеный гранулированный (15 г) – незаменимая специя на кухне теперь стоит 11,90 грн вместо 21,20 грн.

– незаменимая специя на кухне теперь стоит вместо 21,20 грн. Сырок глазированный "Ферма" со вкусом ванили 23% (36 г) — сладкий перекус можно приобрести за 13,90 грн, предыдущая цена составила 18,20 грн.

Сколько всего придется заплатить

Если вы решите приобрести по одной единице каждого из этих товаров, общая сумма в чеке составит всего 166,60 грн. Без учета скидок такой набор обошелся бы в 313,40 гривен. Таким образом, общая экономия на этих пяти позициях составляет более 146 гривен.

