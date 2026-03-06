Скидки в 50%: в "АТБ" подешевели шоколад и коробки конфет известного бренда

Можно закупиться до 8 марта

В супермаркетах "АТБ" появились выгодные скидки на популярные сладости. Часть шоколада и конфет сейчас можно купить почти вдвое дешевле, чем обычно.

Скидки действуют на продукцию известных брендов. Какие именно сладости можно приобрести дешевле и сколько они теперь стоят, написал "Телеграф".

Акционные сладости:

Шоколад Roshen Lacmi с целым лесным орехом, 295 г — 114,90 грн (скидка -50% )

(скидка ) Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake, 275 г — 97,90 грн (скидка -50% )

(скидка ) Шоколад Roshen Lacmi молочный с миндалем, 280 г — 97,90 грн (скидка -50% )

(скидка ) Шоколад Lacmi молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой, 295 г — 97,90 грн (скидка -50% )

(скидка ) Конфеты Roshen Chocolateria, 194 г — 179,90 грн (скидка -50%)

Сколько стоит шоколад и конфеты от Рошен. Фото: "АТБ"

Отметим, что скидка продлится до 10 марта.

Такое предложение дает возможность хорошо сэкономить и одновременно побаловать себя или близких вкусными сладостями. Тем более, что приближается 8 марта, поэтому шоколад может стать приятным дополнением к подарку.

