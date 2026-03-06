Продукти за пів ціни: що вигідно купити у "Форі"

Загальна економія на цих п'яти позиціях

Магазин "Фора" пропонує своїм покупцям оновлений перелік товарів за акційними цінами. Цього разу під хвилю розпродажу потрапили продукти щоденного вжитку, солодощі та спеції, на яких можна заощадити майже вдвічі порівняно зі звичайною вартістю.

"Телеграф" розповість про 5 вигідних пропозицій, які зараз доступні на полицях магазину та в онлайн-каталозі. Акції діють обмежений час.

Сир плавлений "Ферма Дружба" 35% (70 г) — ціна знизилася майже вдвічі. Зараз він коштує 15,90 грн замість звичайних 30,50 грн.

Кульки Start з какао (500 г) — чудовий варіант для швидкого сніданку. Акційна вартість становить 85,00 грн , тоді як стара ціна була 169,00 грн (знижка 50%).

Йогурт Lekker "Яблучний штрудель" десертний 8,5% (180 г) — ласощі доступні за ціною 39,90 грн . Раніше цей десерт коштував 74,50 грн.

Часник "Мрія" сушений гранульований (15 г) — незамінна спеція на кухні тепер коштує 11,90 грн замість 21,20 грн.

Сирок глазурований "Ферма" зі смаком ванілі 23% (36 г) — солодкий перекус можна придбати за 13,90 грн, попередня ціна становила 18,20 грн.

Скільки всього доведеться заплатити

Якщо ви вирішите придбати по одній одиниці кожного з цих товарів, загальна сума у чеку складе всього 166,60 гривень. Без урахування знижок такий набір обійшовся б у 313,40 гривень. Таким чином, загальна економія на цих п'яти позиціях становить понад 146 гривень.

