Что подарить жене на 8 Марта, если бюджет ограниченный: варианты до 1000 гривен

Топ-5 крутых идей подарков до 1 тысячи гривен

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. В этот праздник принято поздравлять женщин, дарить подарки и цветы и напоминать им об уважении их прав. Сейчас самое время задуматься над подарком для любимой жены. А если бюджет ограничен, не страшно, есть интересные идеи, чем порадовать женщину.

"Телеграф" рассказывает о топ-5 подарках, которые можно подарить жене на 8 Марта и вложиться в бюджет до 1000 гривен.

Топ-5 вариантов бюджетных подарков жене

Набор для домашнего SPA

Отличным подарком любимой жене станет вечер релакса. А сделать его можно с помощью подарочного набора. На рынке представлены разнообразные варианты таких SPA-сетов для домашнего использования. Туда обычно входят пена для душа или ванны, скраб, ароматическая свеча или крем для тела.

Цена: 700-950 грн.

Зеркало с LED-подсветкой

Хорошим вариантом могут стать гаджеты для красоты, например, зеркало с LED-подсветкой. Хорошее настольное зеркало с регулируемой яркостью и сенсорным управлением выглядит современно и дорого. Лучше всего выбирать модель на аккумуляторе, чтобы не зависеть от розеток.

Цена: 600-900 грн.

Уютный плед с рукавами

Хотя уже наступила весна, плед с рукавами все равно станет хорошим подарком. Он намного удобнее и уютнее обычного пледа и отлично подходит для домашних вечеров с книгой или за просмотром фильмов. Выбирайте плед из мягкой микрофибры или пушистого флиса.

Цена: 650-850 грн.

Ювелирный минимализм

Если ваша жена любит украшения, остановите выбор не на бижутерии, а на серебре 925 пробы. Небольшие серьги-пусеты с фианитами или тонкий браслет на руку вполне можно подобрать, если нет возможности купить более дорогие украшения. К тому же, минимализм сейчас на пике популярности.

Цена: 800-1000 грн.

Аромадиффузор с палочками или набор соевых свечей

Качественный аромат для дома меняет атмосферу в квартире. Выбирайте весенние ноты: хлопок, пион, цитрус или инжир.

Цена: 450-900 грн.

