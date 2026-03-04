Во Львове может ударить аномальное тепло уже в ближайшие дни: названы даты, когда город прогреется до +13

Весна порадует жителей Львова

Март во Львове обещает быть контрастным. После прохладного старта в город лопнет аномальное тепло, которое заставит горожан снять зимние куртки. Однако расслабляться рано, ведь весенняя оттепель будет длиться лишь считанные дни, прежде чем погода снова приготовит сюрпризы.

По данным Укргидрометцентра, именно в начале следующей недели во Львов посетит настоящее тепло. Речь идет через 10 и 11 марта.

Погода во Львове 10 марта

Этот день станет самым солнечным в первой половине месяца. Хотя ночью еще будет держаться 0°C, но уже после обеда солнце разогреет город. В 12:00 температура поднимется до +10°C. В 15:00 столбики термометров достигнут пиковой отметки +13°C. День пройдет без облачка, а влажность воздуха опустится до 34%.

Погода во Львове 11 марта

Тепло задержится еще на сутки, хотя небо уже начнет затягивать облаками. Ночь станет немного теплее — до +1°C. Днем воздух снова прогреется до максимальных +13°C. Несмотря на облачность, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, до 3 м/с, что лишь подчеркнет чувство весеннего тепла.

Уже с четверга, 12 марта, показатели начнут постепенно падать.

