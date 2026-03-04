В Украине намного дороже: украинка показала цены на фрукты и овощи во Вьетнаме (фото)
Разница в ценах ощутима
Украинская блогерша, переехавшая во Вьетнам, рассказала, сколько потратила на фрукты и овощи на местном рынке. "Телеграф" сравнил цены и оказалось, что они в этой азиатской стране значительно ниже, чем в привычных украинских супермаркетах.
Она показала фото продуктов и их цены на своей странице в "Instagram". Все эти фрукты и овощи продают в Украине, но местами за баснословные деньги.
По цене местных продуктов:
- целая связка бэби-бананов обошлась ей в 66 грн;
- килограмм или два помидоров – 50 грн;
- 1-2 кг огурцов – 24 грн;
- два вида манго по две штуки – 165 грн;
- полкилограмма клубники – 164 грн;
- две желтых питахайи – 248 грн.
Для сравнения, в супермаркете "Сильпо" цены на подобные продукты значительно выше:
- 100 граммов бэби-бананов стоят 26,90 грн (кило – 269 грн);
- помидоры – 34,90 грн;
- огурцы – 17,71 грн;
- манго – 139 грн за штуку;
- клубника – 81,90 грн;
- питахайя – 83,89 грн;
Итак, расходы во Вьетнаме составили 717 гривен, тогда как в Украине чек перевалил бы за 2300 гривен. Следует отметить, что сумма приблизительная и может меняться в зависимости от магазина и ассортимента.
