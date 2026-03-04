В Украине намного дороже: украинка показала цены на фрукты и овощи во Вьетнаме (фото)

Разница в ценах ощутима

Украинская блогерша, переехавшая во Вьетнам, рассказала, сколько потратила на фрукты и овощи на местном рынке. "Телеграф" сравнил цены и оказалось, что они в этой азиатской стране значительно ниже, чем в привычных украинских супермаркетах.

Она показала фото продуктов и их цены на своей странице в "Instagram". Все эти фрукты и овощи продают в Украине, но местами за баснословные деньги.

По цене местных продуктов:

целая связка бэби-бананов обошлась ей в 66 грн;

килограмм или два помидоров – 50 грн;

1-2 кг огурцов – 24 грн;

два вида манго по две штуки – 165 грн;

полкилограмма клубники – 164 грн;

две желтых питахайи – 248 грн.

Для сравнения, в супермаркете "Сильпо" цены на подобные продукты значительно выше:

100 граммов бэби-бананов стоят 26,90 грн (кило – 269 грн);

помидоры – 34,90 грн;

огурцы – 17,71 грн;

манго – 139 грн за штуку;

клубника – 81,90 грн;

питахайя – 83,89 грн;

Сколько стоят продукты в "Сильпо". Фото: Телеграф

Итак, расходы во Вьетнаме составили 717 гривен, тогда как в Украине чек перевалил бы за 2300 гривен. Следует отметить, что сумма приблизительная и может меняться в зависимости от магазина и ассортимента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоят базовые продукты в Италии. Мы сделали подробный обзор.