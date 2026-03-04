Острое словцо со львовских улиц, которое поймут не все. Как ярко назвать подозрительную компанию

Вы могли даже не слышать его, если живете не на западе Украины

Украинский язык настолько богат и разнообразен, что жители одного региона не всегда понимают некоторые слова и выражения жителей другого. Именно таково львовское словцо "набрід".

Слово "набрід" употребляется для ничтожных, вредных для общества людей, случайно собравшихся вместе. Такое определение дается на сайте "Словник UA".

Это слово используют в западных областях, в частности, на Львовщине. А вот жители центра и востока могли его никогда и не слышать.

Слово "набрід" часто используют для описания общественно опасных элементов, проходимцев или бродяг. Также оно может употребляться как синоним к словам наволочь или потороч.

Примеры использования слова "набрід" в литературе

З усього цього різношерстого, безпринципного наброду Грецький почав збивати проти більшовиків, проти Леніна антипартійний блок (Біогр. Леніна, 1955);

Раніш мовби й не помічала, скільки серед тих, хто її оточує, всякого наброду — то невдоволених розверсткою хутірських синків, то колишніх стражників та тюремних наглядачів (Гончар, 1959).

