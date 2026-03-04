Укр

Острое словцо со львовских улиц, которое поймут не все. Как ярко назвать подозрительную компанию

Елена Руденко
Вы могли даже не слышать его, если живете не на западе Украины

Украинский язык настолько богат и разнообразен, что жители одного региона не всегда понимают некоторые слова и выражения жителей другого. Именно таково львовское словцо "набрід".

Слово "набрід" употребляется для ничтожных, вредных для общества людей, случайно собравшихся вместе. Такое определение дается на сайте "Словник UA".

Это слово используют в западных областях, в частности, на Львовщине. А вот жители центра и востока могли его никогда и не слышать.

Слово "набрід" часто используют для описания общественно опасных элементов, проходимцев или бродяг. Также оно может употребляться как синоним к словам наволочь или потороч.

Набрід — падежи
Примеры использования слова "набрід" в литературе

  • З усього цього різношерстого, безпринципного наброду Грецький почав збивати проти більшовиків, проти Леніна антипартійний блок (Біогр. Леніна, 1955);
  • Раніш мовби й не помічала, скільки серед тих, хто її оточує, всякого наброду — то невдоволених розверсткою хутірських синків, то колишніх стражників та тюремних наглядачів (Гончар, 1959).

